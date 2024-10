İş insanı Sabahattin Seven: Gençlerimizin umudunu yurt dışında araması, cumhuriyetin hedefleriyle çelişiyor

Ekonomi

Cumhuriyetin 101. yılına adım atarken, Türkiye'nin ekonomik durumu ve gençlerin artan yurt dışı arayışı, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Sabahattin Seven'in de dikkatini çekiyor. Seven, Cumhuriyet'in temellerinin ekonomik bağımsızlık ve gençliğe duyulan güvenle atıldığını, ancak bugün gençlerin gelecek umudunu yurt dışında arar hale geldiğini belirtiyor.

"CUMHURİYET'İN VİZYONUYLA ÇELİŞEN BİR DURUM"

"Bu, Cumhuriyet'in vizyonuyla çelişen bir durum," diyen Seven, ülkemizdeki ekonomik zorlukların ve gençlerin giderek artan yurt dışı taleplerinin, iş dünyası ve devlet için derinlemesine ele alınması gereken bir sorun olduğunu ifade ediyor.

EKONOMİK KRİZ VE GENÇLERİN GELECEK KAYGISI

Sabahattin Seven'e göre, Türkiye ekonomisindeki mevcut sıkıntılar, gençler üzerindeki gelecek kaygısını artırıyor. "Cumhuriyet, ekonomik bağımsızlık için yola çıktı; ancak bugün geldiğimiz noktada ekonomik dalgalanmalar, gençlerimizin kendilerini geliştirme fırsatlarını sınırlandırıyor," diyen Seven, gençlerin Türkiye'de ekonomik istikrar ve kariyer imkanlarının yetersiz olduğunu düşünerek başka ülkelerde gelecek aradığını söylüyor. "Bu topraklarda kendini güvenle hisseden, idealleri olan bir gençlik yaratmak için ekonomik yapının güçlenmesi şart," ifadesiyle Seven, Cumhuriyet'in 101 yıllık hedeflerinden uzaklaşılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

BEYİN GÖÇÜ VE TÜRKİYE'NİN KAYBI

Son yıllarda yurt dışına yönelen genç sayısının iş dünyasında da büyük kayıplara yol açtığını söyleyen Seven, nitelikli iş gücünün Türkiye'den uzaklaşmasının, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. "Yetişmiş ve parlak zihinlerimizin başka ülkelere katkı sağlaması, ülkemiz adına büyük bir kayıptır," diyen Seven, gençlerin bu arayışının temelinde ekonomik istikrarsızlık ve sosyal güvencesizlik olduğunu ifade ediyor. Ona göre, ülkenin ekonomik sorunlarının çözülmesi, gençlerin yurt dışında aradığı imkanları burada bulmalarını sağlayacak.

GENÇLERİN YURT DIŞINA YÖNELMESİNE KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sabahattin Seven, gençlerin Türkiye'de kalmasını sağlamak adına ekonomik politikaların gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyor. "Ülkemizin yetişmiş beyinlere, parlak gençlere her zamankinden fazla ihtiyacı var. Gençlerin eğitim, istihdam ve sosyal güvence imkanları ile desteklenmesi gerekiyor," diyen Seven, daha fazla iş imkanı yaratılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi ve gençlerin girişimcilik potansiyelini artıracak desteklerin önemine vurgu yapıyor.

CUMHURİYETİN GELECEĞİ: GENÇLERİN ÜLKELERİNE OLAN BAĞLILIĞINI GÜÇLENDİRMEK

Cumhuriyet'in temel hedefinin gençlerin ülkeye bağlı, umutlu ve geleceği burada inşa edebileceklerine dair inanç duymalarını sağlamak olduğunu belirten Seven, "Bugün gençlerimizi kaybetmemek için adımlar atmalıyız. Cumhuriyet'in 101. yılı, bu ideallere sahip çıkmak ve gençlerin umudu burada aramalarını sağlamak adına bir dönüm noktası olmalıdır," diyor.

"CUMHURİYET, GELECEĞE DUYULAN GÜVENİN SEMBOLÜ OLMALI"

Sabahattin Seven, Cumhuriyet'in her şeyden önce gençlerin ülkelerine güvenle bakabilecekleri bir ortam yaratması gerektiğini söylüyor. Ekonomik zorlukların ve beyin göçünün ülkenin geleceği için kritik bir noktada olduğunu ifade eden Seven, "Cumhuriyetin 101. yılında bu sorunları aşacak adımları atmak zorundayız," diyerek, iş dünyası ve devletin gençler için güvenli, istikrarlı ve umut verici bir gelecek inşa etmesi gerektiğini vurguluyor.

Cumhuriyet, gençlerin umudu ve geleceği için bir ışık olmaya devam etmeli; gençlerimiz, başka ülkelerde değil, kendi topraklarında bir gelecek kurabilme inancıyla yetişmelidir.