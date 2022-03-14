İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlara özel ayrıcalıklar - Son Dakika
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İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlara özel ayrıcalıklar

14.03.2022 13:50
İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlara özel ayrıcalıklar

Türkiye İş Bankası, İşCep'te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası ailesine katılanlara özel fırsatlar sunuyor.

Türkiye İş Bankası, İşCep'te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası ailesine katılanlara özel fırsatlar sunuyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası ailesine yeni katılan müşterileri için özel ayrıcalıklar hazırlayarak, 1 yıl ücretsiz havale ve EFT, faizsiz taksitli nakit avans, Pazarama'da indirim kuponu ve 200 TL MaxiPuan imkanı sunuyor.

İşCep'ten görüntülü görüşme ile şubeye gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan dakikalar içinde banka müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca havale ve EFT ücret istisnasından faydalanacak, nakit ihtiyaçları için 1.500 TL'ye kadar 5 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanma hakkı ve Pazarama Online Alışveriş Platformu'ndan indirim kuponu kazanacak.

Yıl sonuna kadar İşCep'ten müşteri olarak İş Bankası kartlarına başvuran müşteriler, kartlarıyla tek seferde gerçekleştirecekleri ilk 200 TL ve üzeri alışverişlerinde 200 TL MaxiPuan kazanacak.

Açıklamaya göre, İş Bankası, İşCep'ten müşterisi olanlara yıl boyunca çeşitli ayrıcalıklar sunmaya devam edecek.

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Türk Lirası, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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