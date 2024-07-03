İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak - Son Dakika
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Ekonomi

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

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Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak.

03.07.2024 10:04  Güncelleme: 10:21
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Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73, yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 39 BİN LİRAYA ÇIKTI

16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. En düşük memur emekli maaşı 14 bin 740 TL'den, 17 bin 586 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı ise 32 bin 860 TL'den, 39.205 TL'ye yükseldi.

ZAMLI BAĞ-KUR VE SSK MAAŞLARI NETLEŞTİ

  • Bağ-Kur (Esnaf) maaşı ise 10 bin 178 TL'den, 12 bin 695 TL'ye yükseldi.
  • Bağ-Kur (Tarım) 8 bin 089 TL'den, 10.089 TL'ye çıktı.
  • SSK (2000 öncesi) 11 bin 367 TL'den, 14 bin 178 TL'ye artış gösterdi.
  • SSK (2000 sonrası) - 7 bin 047'den, 8.789 TL'ye çıktı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA TAHMİNİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira gibi bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.

  • Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin 12 bin 473 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 15 bin olan emeklilerin 18 bin 709 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 20 bin olan emeklilerin 24 bin 946 alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 25 bin olan emeklilerin 31 bin 182 TL alması bekleniyor.

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA YÖNTEMİ

SSK ve Bağkur emeklileri son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.

TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon rakamları ise şu şekilde;

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

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Son Dakika Ekonomi İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ateş: Ohhhhh Zengin olduk.Nereye,hangi ülkeye tatile gitsek acaba.Bitmez bu paralar. 102 7 Yanıtla
    Turan Uluköse: Bu zamla anca tahtalı köy dinlenme tesislerine gidilir. 74 3 Talip Erdemsoy: kök maaşı 8bin altı olanlar onuda alamadilar?? 52 2 Çengelköylü: 10 BİN TL KİRA ÖDEYENLERİN KİRASI % 65 ZAM İLE 16.500 TL YE ÇIKTI BU DURUMDA MAAŞ 12.600 TL ARADAKİ FARK 3900 TL E E E BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKILACAK BEN MATEMATİK OLARAK ÇOK HESAPLADIM ACABA TÜRKİYEDE BU İŞİ ÇÖZECEK YETENEKLİ BİRİ VARMI ACİL BU ÇÖZÜMÜ YANITLASIN BEN MATEMATİK UZMANIYIM BEN ÇÖZEMEDİM BELKİ SAYIN BAKAN ŞİMŞEK BENDEN DAHA YETENEKLİDİR 29 1 Talip Erdemsoy: kök maaşı 8bin alti olanlar bunuda alamayacaklar 1 0
  • Erdem Cambaz: bozdur bozdur harca ay sonu çok rahat gelir artık 55 2 Yanıtla
    Yunus Durak: Ekonomide zirve yapıyoruz çok şükür, ekonomide anlayan bakanlarımız, liderlerimiz dünyada parmak ile gösterilir... 23 1
  • Bilgehan Göktürk: 10.000 lira emekli maaş alan emekliye bu zamı yapsan ne olur?yapmsan ne olur?Rakam değişikliğinden başla hiç bir şey değişmiyor... Emekli maaşı asgari ücretin altında kaldığı sürece emekli sürünmeye devam eder... 44 5 Yanıtla
  • Selçuk Akpınar: hadi yine iyisiniz baya refaha kavuştuk oooohhhhhh haaşırt!!! 27 1 Yanıtla
  • Bilal Oduncu: müjde emekliler yılı kutlu olsun 27 0 Yanıtla
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