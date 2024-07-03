Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73, yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.
16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. En düşük memur emekli maaşı 14 bin 740 TL'den, 17 bin 586 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı ise 32 bin 860 TL'den, 39.205 TL'ye yükseldi.
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira gibi bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.
SSK ve Bağkur emeklileri son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.
TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon rakamları ise şu şekilde;
Son Dakika › Ekonomi › İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak - Son Dakika
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