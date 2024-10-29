İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi - Son Dakika
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Ekonomi

İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi

İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi

Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından birinin sahipleri olan Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, Katar'da bir projede çalıştırdıkları işçileri işten tazminatsız çıkarınca icralık oldu. Çiftin geçtiğimiz yıllarda 35 milyon dolar ödeyerek satın aldıkları Sadıkoğlu yalısına gelen avukat ve polisler haciz işlemi başlattı.

29.10.2024 10:39
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2020 yılı Ocak ayında iş insanı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara Sadıkoğlu yalısını satın alan Mine ve Cem Bahadır çifti icralık oldu.

İŞÇİLERİN TAZMİNATINI ÖDEMEDİLER

Çiftin Katar Doha'da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkardığı öğrenildi. İşten çıkardığı işçilere tazminatlarını da ödemeyen çiftin yalısına haciz geldi. Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, çift haklarındaki şikayet sebebiyle icra memurlarıyla karşı karşıya geldi.

YALI HACZEDİLECEK

Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu yalısının icra edilmesine karar verdi. İşçilerin avukatı ve polis, Sadıkoğlu yalısına giderek haciz işlemini başlattı. Yediemin olarak Mine Bahadır'a bırakılan yalı, işçilerin alacakları karşılığında haczedilecek.

İş Dünyası, 3-sayfa, Ekonomi, Türkiye, İnşaat, Polis, Katar, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ahmet dalkıç:
    İşçilerin hakkını yiyerek yalıda oturmak yok. Hadi tıpış tıpış öde. 113 4 Yanıtla
  • Selim:
    arkadasim madem insaat firman var gidiyorsun bir milletvekiline ricada bulunuyorsun borclarini sidiriyorsun hatta ustune para da alip iscilerin parasini oderdin. ne gerek var icralik muhabbetlere 57 7 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    o yalı sana haramdır önce işçi hakları unutma 57 3 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kul hakkı affedilmez.. 56 1 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    işçi hakkını yiyenlerin kursağında kalsın tüm mal varlıklarıni kaybetsinler inşallah. 34 1 Yanıtla
  • Ersin Yilmaz:
    Böyle olması gerekiyor işçiler kardeş patron Klş 31 1 Yanıtla
  • Bir varmış bir yokmuş:
    Utanmaz reziller, zenginlikten parayi nereye koyacaginizi bilmiyorsunuz ama İşçilerin tazminatını ödemiyorsunuz. YAZIKLAR OLSUN SIZE !!! 28 1 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    işci hakkı yiyen beter olsun.. 26 2 Yanıtla
  • Tahir Arı:
    Ben ölsem onlara rahat vermem . Parami vermiyiyecek hee 17 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İşçi hakları hiç güvende değil 13 1 Yanıtla
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