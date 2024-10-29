2020 yılı Ocak ayında iş insanı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara Sadıkoğlu yalısını satın alan Mine ve Cem Bahadır çifti icralık oldu.
Çiftin Katar Doha'da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkardığı öğrenildi. İşten çıkardığı işçilere tazminatlarını da ödemeyen çiftin yalısına haciz geldi. Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, çift haklarındaki şikayet sebebiyle icra memurlarıyla karşı karşıya geldi.
Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu yalısının icra edilmesine karar verdi. İşçilerin avukatı ve polis, Sadıkoğlu yalısına giderek haciz işlemini başlattı. Yediemin olarak Mine Bahadır'a bırakılan yalı, işçilerin alacakları karşılığında haczedilecek.
Son Dakika › Ekonomi › İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi - Son Dakika
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