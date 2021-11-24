Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayan zirveye üye ülkelerin bakanları katılıyor.

İki gün sürecek zirvede, bu yıl mikro işletmeler ile KOBİ'lerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı desteklenmesinde İslami finansın rolü konusunda görüş alışverişinde bulunulacak ve bir dizi kararlar alınacak.

Bakanlar Oturumu'nda, Yüksek Düzeyli Uzmanlar'ın 17-18 Kasım'da gündemdeki konulara ilişkin gerçekleştirdiği teknik görüşmeler sonucunda hazırladığı karar taslakları da değerlendirilecek.

İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma, iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve mali alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda teknik çalışmaları tamamlanan ve üye ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği İstanbul İİT Tahkim Merkezi ile İslami Endeks Fonu projelerinin de tanıtımı da gerçekleştirilecek.