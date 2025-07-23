İslam Memiş'ten altın için 'perşembe' uyarısı: Önümüzdeki 6 ay içinde... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın için 'perşembe' uyarısı: Önümüzdeki 6 ay içinde...

İslam Memiş\'ten altın için \'perşembe\' uyarısı: Önümüzdeki 6 ay içinde...
23.07.2025 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına işaret ederek, "Önümüzdeki 6 ayda mevduat faizleri altın, gümüş ya da kripto kadar kazandırmayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Finansal analist İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, Merkez Bankası'nın faiz kararı çerçevesinde, altın, döviz ve borsa endeksinde beklentilerini paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, Önümüzdeki 6 ayda mevduat faizleri altın, gümüş ya da kripto kadar kazandırmayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 10.650 puan seviyesinde seyrederken, 10.800 direncine yaklaşılmasıyla birlikte kar satışlarına karşı temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Memiş, "Bu seviyeden dönüş ihtimali var; Perşembe günü netleşir" diyerek yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş'ten altın için 'perşembe' uyarısı: Önümüzdeki 6 ay içinde...

DOLAR VE EURO'DA STABİL SEYİR, KRİTİK BEKLEYİŞ

Dolar/TL: 40,42 seviyelerinde yatay seyrediyor. Memiş, yıl sonuna kadar 45 TL hedefini koruduğunu ve düşüş beklemediğini ifade etti.

Euro/Dolar Paritesi: 1.1694 seviyesine sıkışmış durumda. Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanıldı.

Olası yönler: 1.1570 (aşağı) ve 1.1770 (yukarı).

Strateji: 1.16 altındaki her düşüş "alım fırsatı" olarak değerlendiriliyor.

İslam Memiş'ten altın için 'perşembe' uyarısı: Önümüzdeki 6 ay içinde...

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKOR DENEMELERİ

Ons Altın: 3.417 dolar seviyesinde, 30 Haziran'da 3.247 dolardan alınan pozisyonlar korunuyor. Hedef 3.500 dolar.

Gram Altın (TL): 4.435 lira. Hedef 4.500 lira.

Yorum: "Kasım ayına kadar yükseliş devam eder. Satış yapmadık, pozisyonumuzu koruyoruz."

Gümüş (Ons ve Gram):

Ons: 39 dolar üzerinde, hedef 45 dolar.

Gram: 50,83 TL, hedef 55 TL. Satış pozisyonu açılmadı.

PETROLDE ORTA DOĞU ETKİSİ

Brent petrol 62,80 dolar seviyesinde ve 67-70 dolar bandında dalgalanıyor. Yıl sonu hedefi 80 dolar olarak korunuyor. Düşüşlerin kalıcı olacağı düşünülmüyor.

Bitcoin'de Riskli Bölge Uyarısı

Bitcoin: 119.275 dolar seviyesinde, %2 yükseliş var.

Bant aralığı: 116.000 – 122.000 dolar

"122.000 dolar seviyesi tehlikeli. Daha önce 85.577 dolardan alım yapanlar bekleyebilir ama bu seviyelerden alım riskli."

"Ben iki B'den uzak duruyorum: Bitcoin ve Borsa."

ALTIN VE GÜMÜŞ RASYOSU

Rasyo: 87.59 seviyesinde. 88-89 denemesi gelebilir. Bu, gümüşte kar satışını tetikleyebilir.

Dolar Endeksi: 97.49 seviyesinde, FED kararına odaklı.

"FED ara faiz indirimi yapabilir. Sürpriz bir toplantı olursa şaşırmayın."

PERŞEMBEKRİTİK GÜN

TCMB Faiz Kararı: Perşembe saat 14.00'te açıklanacak.

"Mevduattan getiri elde edenlerin bu kararı dikkatle izlemesi gerekiyor."

"Önümüzdeki 6 ayda mevduat faizleri altın, gümüş ya da kripto kadar kazandırmayabilir."

İslam Memiş, birkaç gün içerisinde faize bulaşmadan ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere özel bir açıklama yapacağını duyurdu. Ayrıca yarın Ankara'ya gideceğini belirterek, "Perşembe akşamı sevindirecek haberlerle döneceğim" mesajını verdi.

İslam Memiş, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslam Memiş'ten altın için 'perşembe' uyarısı: Önümüzdeki 6 ay içinde... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Emlakçılardan ’telefonda ilan’ oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor Emlakçılardan 'telefonda ilan' oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Ahmed Şara’ya peş peşe suikast girişimi “Ölümden Türkler kurtardı“ Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü! Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

09:58
Almanya’dan Türkiye’ye jet onayı 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı
Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
15:58
İran Dışişleri Bakanı: ABD’nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
15:48
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek
ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek
15:43
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
15:43
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
15:38
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 10:41:33. #7.12#
SON DAKİKA: İslam Memiş'ten altın için 'perşembe' uyarısı: Önümüzdeki 6 ay içinde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.