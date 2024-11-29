İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var

Ekonomi

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar kamuoyunda infiale neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine resen soruşturma başlattı. Gelişmenin ardından Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği'nden art arda açıklamalar geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, TCMB'nin banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi; "Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.

"SAHTE EURO DA VAR"

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon yayınında piyasada sadece sahte dolar değil aynı zamanda sahte Euro'nun da olduğu uyarısında bulunarak, şu açıklamayı yaptı:

Bugün yeni bir haber daha geldi. Özellikle emniyetin yapmış olduğu operasyonla birlikte sahte eurolar da devreye girdi. Bu ne demek oluyor? Demek ki vatandaşlarımız sadece bu 50 dolara 100 dolara değil sahte eurolara karşı da uyanık olması gerekiyor. Yıllar boyunca bazen sık sık özellikle yaz tatilleri dönemlerinde, bayramlarda bu sahte paraları piyasaya çok sürüyorlar. Zaman zaman tabi ki operasyonlar yapılıyor. Ama bundan sonra modern bir teknoloji var. Yapay zeka teknolojisi var. Kalpazanlar Merkez Bankası gibi çalışıyor. O kadar teknolojiyi kullanıyorlar. Ve onlar için bunları ayrı ayrı eritmek, piyasaya sürmek çok kolay. Önemli olan burada vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Tanımadıkları insanlardan döviz alışverişi yapmayacaklar.

"MUTLAKA İHBARDA BULUNUN"

Bazı kendini bilmez, uyanık tüccarlar. Biz alırız ama 5 dolar eksik alırız. Vatandaşlarımıza ben buradan şunu seslenmek istiyorum. Kesinlikle 100 dolar karşılığında sizden 5 dolar komisyon isteyen varsa Hazine Maliye Bakanlığı'na ihbarda bulunup onun yetki belgesini iptal ettirin. Bu da fırsatçılıktır. Burada bir problem var. Biz ülke olarak, kamu kurum ve kuruluş olarak hep beraber bu problemi çözmemiz gerekirken bazı fırsatçılar 100 dolardan 500 dolar komisyon alması mide bulandırıcı. Bunlara da geçit vermememiz lazım. Kamu kurumu ve kuruluşlar bunu çok yakın bir zamanda çözecekler. İki hafta sabretsinler. Bütün bankalardaki, döviz bürolardaki para sayma makinelere o yazılımlar bittikten sonra, güncelledikten sonra bu problem tamamen ortadan kalkacaktır.

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?

Sahte dövizler özellikle seslerinden anlaşılırlar. Sallayınca çıkan ses sahtede çok daha farklıdır. Sahte dövizlerin de bölgesel özellikleri var. Asya'dan gelen var, Orta Doğu'dan gelen var. Bunların da kendine göre özellikleri var. Mesela yine gölgeye tutsunlar. Eski basım 100 dolarlarda Franklin'in buradaki gölgesini görüyorsunuz. İki gözün de açık olması lazım. Eğer bir gözü kapalı ise bu sahtedir. Orada çok belirgin bir özellik vardır. Ama son piyasaya sürülen sahte dövizlerde, dolarlarda iki gözü de açık. Ona da dikkat etmeleri gerekiyor.