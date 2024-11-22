Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık - Son Dakika
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Ekonomi

Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kalkan'daki bir döner işletmesinin 160.000 TL olan yıllık kira bedelini 860.000 TL'ye çıkardı. Fahiş zam uygulanarak dükkanı boşaltılan kadın ''HDP'ye oy atacağım artık'' diyerek duruma tepki gösterdi.

22.11.2024 11:34
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Son yıllarda vatandaşın en büyük sorunlarından biri olan fahiş kira artışlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezinde Antalya Büyükşehir Belediyesi var.

İŞLETME SAHİBİ TEPKİLİ: HDP'YE OY ATACAĞIM ARTIK

Belediye, Kalkan'daki bir döner işletmesinin 160 bin TL olan yıllık kira bedeline 700 bin TL zam yaparak 860 bin TL'ye çıkardı. Bu kirayı ödeyemeyeceğini belirtince dükkanı boşaltılan kadın işletmeci, "HDP'ye oy atacağım artık" diyerek duruma isyan etti.

Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP\'ye oy atacağım artık

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Adem Uçuk:
    Ha HDP ha Cehape. Aynı parti 57 43 Yanıtla
  • Kenan BAYRAK:
    vah vah vah nekadarda önemli bir haber..Yapılan eylemden değilde söylemeden propaganda yapma amacındasıniz.. 23 21 Yanıtla
  • Murat:
    Gel ablam gec oldu ama kapımız herkese açık. Biz Kürtler misafirperver insanlarız. 7 14 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    Konser paralarını çıkarıyor belediyeler 7 1 Yanıtla
  • Tamer Yaşar:
    Ha chp ha hdp 2 0 Yanıtla
  • Bir Yolcu:
    KAZANÇ AZALDI. KİRALAR 7 KAT YUKSELDİ ELEMAN MASRAF GİDER 5 KAT YUKSELDİ. MAL VARLIĞI OLMAYAN İŞİ COK ZOR OLDU ARTIK HERKESE DOKUNUYO MAALESEF ÜZÜLMEKTEN BASKA YAPİLACAK BİSİ YOK 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    BU KİRALAR BÖYLE OLDUKÇA TÜRKİYE HEP SORUN YAŞAYACAK. BİR TÜRLÜ SABİT KİRA OLAYINA GELEMEDİ TÜRKİYE 0 0 Yanıtla
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