Son yıllarda vatandaşın en büyük sorunlarından biri olan fahiş kira artışlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezinde Antalya Büyükşehir Belediyesi var.
Belediye, Kalkan'daki bir döner işletmesinin 160 bin TL olan yıllık kira bedeline 700 bin TL zam yaparak 860 bin TL'ye çıkardı. Bu kirayı ödeyemeyeceğini belirtince dükkanı boşaltılan kadın işletmeci, "HDP'ye oy atacağım artık" diyerek duruma isyan etti.
Son Dakika › Ekonomi › Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık - Son Dakika
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