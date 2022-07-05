İSO Başkanı Bahçıvan'dan BDDK'nın kredi kararına tepki: Finansmana erişim konusunda ciddi problem yaşanıyor - Son Dakika
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İSO Başkanı Bahçıvan'dan BDDK'nın kredi kararına tepki: Finansmana erişim konusunda ciddi problem yaşanıyor

05.07.2022 13:44
İSO Başkanı Bahçıvan'dan BDDK'nın kredi kararına tepki: Finansmana erişim konusunda ciddi problem yaşanıyor

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, ihracatçıların Eximbank kredilerine erişiminde ciddi sorunlar olduğunu, çözüm getirilmediği taktirde ekonominin bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyledi. BDDK'nın geçtiğimiz günlerde şirketlere yönelik aldığı kredi kararına da tepki gösteren Bahçıvan, "İyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını izliyoruz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, son uygulanan ekonomi politikalarıyla birlikte ihracatçı sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını ve bir finans darboğazıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Bahçıvan, konuya acilen kalıcı çözüm getirilmediği takdirde yakın bir zamanda üretim ve ihracat rakamlarında ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir takım gelişmeler yaşanabileceğine dikkat çekti.

"EXİMBANK'IN DIŞINDA KAYNAKLANAN SORUNLAR BANKAYA DA SIKINTI YAŞATIYOR"

Ekonomi yönetimi, düzenleme değişiklikleri ile dövize talebi azaltmaya, TL'ye olan talebi artırmayı amaçlayan önlemler alıyor. Son olarak BDDK şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan adımlar attı. Sanayi sektörünün finansmana erişimi konusunda yaşadığı sorunlara yönelik yazılı bir değerlendirme yapan Bahçıvan, "Son uygulanan ekonomi politikalarıyla ekonomimizin, üretimimizin ve cari açığa dönük en güçlü destek ve can suyu olan ihracatçı sanayicilerimizin en önemli finansal destek kalemi olan Türk Eximbank kredi kaynaklarında son dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türk Eximbank'ın bütün iyi niyetine rağmen kendi dışında kaynaklanan bu sorunlar, banka yönetimine de sıkıntı yaşatmaktadır" dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan'dan BDDK'nın kredi kararına tepki: Finansmana erişim konusunda ciddi problem yaşanıyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan.

"SON BDDK UYGULAMALARIYLA KANGREN OLDU"

Sözcü'de yer alan Bahçıvan şöyle devam etti; "Öncelikli olarak Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan, son BDDK uygulamaları ile de iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz. Özellikle bayram öncesi gibi hassas bir dönemde bu konu, üretim ve ihracat dünyamızı hak etmediği bir finans darboğazıyla karşı karşıya bırakıyor."

NE OLMUŞTU?

BDDK geçen ay sonunda elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar almıştı. Kurum bunun için, bağımsız denetime tabi olma koşulu da dahil üç şart duyurmuştu. TCMB geçen yıl reeskont kredilerinde değişiklikler yapmaya başlamış ve bu kredileri net ihracatçı olmayan firmalara kullandırımlarına sınırlamalar getirmişti. İlgili kredilerin bir bölümünde döviz bozdurma mecburiyeti ve 1 ay süreyle yeni döviz alımı yapamama ve benzeri birçok zorunluluk da getirildi.

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İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Bahçıvan'dan BDDK'nın kredi kararına tepki: Finansmana erişim konusunda ciddi problem yaşanıyor - Son Dakika


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