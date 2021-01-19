İSO hammadde tedariki için sektörel toplantılara başlıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Covid-19 pandemisinin de olumsuz etkilediği küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için "Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları" serisi başlattı.

İSO'dan yapılan açıklamada, "İlki demir-çelik sektörü ile başlayacak, ardından petro-kimya ve tarımsal ürünler sektörleri ile devam edecek toplantılarda, temininden terminine ve fiyatına kadar temel hammaddelerde yaşanan ve sanayici açısından zorlayıcı bir noktaya doğru giden sıkıntılara dikkat çekilecek, küresel gelişmeler ve çözüm odaklı yapılabilecekler tartışılacak" denildi.