İSO Meclisi'nde, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sonuçları ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İSO Meclisi'nde, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sonuçları ele alındı

22.06.2022 16:54
İSO Meclisi'nde, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sonuçları ele alındı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500'ün 2021 sonuçlarının Türk sanayisinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, dünün sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da değerlendirmeleri ve gerekli adımları...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500'ün 2021 sonuçlarının Türk sanayisinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, dünün sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da değerlendirmeleri ve gerekli adımları ivedilikle atmaları gerektiğini bildirdi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı, "İSO 500-2021 Sonuçlarının Sanayimiz ve Üretim Açısından Değerlendirilmesi" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan açılış konuşmasında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 ile beklentilerin çok üstünde bir büyüme performansı gösterdiğine, sanayi sektörünün ise ihracatta kaydedilen sıçramanın desteğiyle pozitif ayrışarak yüzde 16,6 büyüdüğüne ve ekonomideki payını da yüzde 22,8'den yüzde 26'ya çıkardığına dikkati çekti.

Sanayicilerin artan maliyetler ve yaşanan tedarik güçlüklerine rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türkiye ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatladığını ve gerek istihdama gerekse cari dengeye önemli katkılar sağladığını aktaran Bahçıvan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu performans, küresel değer zincirlerinde önemli dönüşümlerin yaşandığı günümüzde Türkiye sanayisinin önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğer bu performans önümüzdeki dönemde katma değer ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda çok hızlı niteliksel sıçramalarla desteklenebilirse, ülkemizin küresel rekabette çok daha öne çıkan bir aktör haline gelmesi bizce hayal değil."

"Göstergeler, sanayinin stratejik önemini teyit etti"

Erdal Bahçıvan, sanayi performansının kapsamlı bir fotoğrafını sunan İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 Araştırması'na da değinerek, sonuçların bu yıl da sanayi sektörünün gelişimine ve temel sorunlarına ilişkin son derece berrak bir resim ortaya koyduğunu anlattı.

Şimdiye kadar yayınlanan 50'yi aşkın rapor gibi 2021 yılı araştırmasının da Türkiye'nin sanayileşme tarihine tanıklık etmesini sağlayacak bir diğer önemli çalışma olarak arşivlerdeki yerini alacağını vurgulayan Bahçıvan, "İSO 500'ün 2021 sonuçları yeni dönem için Türk sanayisinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sanayi için öngördüğümüz geleceğin sadece temennilerde kalmaması için, dünün sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da değerlendirmeli ve gerekli adımları ivedilikle atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, İSO 500 sonuçları ışığında 2021'de Türk sanayicisinin büyüme ve üretim azmiyle neleri başarabileceğinin mesajını verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gerek ihracat gerekse istihdam konusunda ortaya çıkan göstergeler, sanayimizin stratejik önemini bir kez daha teyit etmiştir. Gönül arzu ediyor ki bu başarı, yeni yatırımlarla tüm dünyada yeni rekabet koşullarına uygun bir nitelik yapısına kavuşabilsin. Sanayimiz, Türkiye'nin ihtiyacı olan kaliteli ve sürdürülebilir büyümeye daha fazla katkı sağlayabilsin. Özellikle de ileri teknoloji tarafı önemsenen, daha katma değerli bir sanayi altyapısına ve 21. yüzyılın sanayi gücüne ulaşabilsin. Böyle bir fırsat penceresinin oluşturulması halinde, inanıyoruz ki 2021 yılı İSO 500 araştırma sonuçlarında ortaya çıkan başarı tablosu, bundan seneler sonra Türk sanayisinin ulaşmış olacağı seviyenin erken bir habercisi olarak hatırlanacaktır."

YORUMLAR
500
Bursa Otobüs Terminalinden Uyarı Geldi: 'Kontak Kapatırsak Türkiye Felç Olur. Biz Buna Müsaade Etmiyoruz' Bursa Otobüs Terminalinden Uyarı Geldi: 'Kontak Kapatırsak Türkiye Felç Olur. Biz Buna Müsaade Etmiyoruz' AB ülkelerinin liderleri Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak AB ülkelerinin liderleri Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak
Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO Meclisi'nde, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sonuçları ele alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Skuter sürerken araba çarpması sonucu ölen Ezgi "asli kusurlu" bulundu! Ehliyetsiz otomobil sürücüsünün ise 15 yıla kadar hapsi istendi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: İSO Meclisi'nde, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sonuçları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement