İSO Meclisi'nde, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 sonuçları ele alındı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500'ün 2021 sonuçlarının Türk sanayisinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, dünün sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da değerlendirmeleri ve gerekli adımları ivedilikle atmaları gerektiğini bildirdi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı, "İSO 500-2021 Sonuçlarının Sanayimiz ve Üretim Açısından Değerlendirilmesi" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan açılış konuşmasında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 ile beklentilerin çok üstünde bir büyüme performansı gösterdiğine, sanayi sektörünün ise ihracatta kaydedilen sıçramanın desteğiyle pozitif ayrışarak yüzde 16,6 büyüdüğüne ve ekonomideki payını da yüzde 22,8'den yüzde 26'ya çıkardığına dikkati çekti.

Sanayicilerin artan maliyetler ve yaşanan tedarik güçlüklerine rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türkiye ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatladığını ve gerek istihdama gerekse cari dengeye önemli katkılar sağladığını aktaran Bahçıvan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu performans, küresel değer zincirlerinde önemli dönüşümlerin yaşandığı günümüzde Türkiye sanayisinin önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğer bu performans önümüzdeki dönemde katma değer ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda çok hızlı niteliksel sıçramalarla desteklenebilirse, ülkemizin küresel rekabette çok daha öne çıkan bir aktör haline gelmesi bizce hayal değil."

"Göstergeler, sanayinin stratejik önemini teyit etti"

Erdal Bahçıvan, sanayi performansının kapsamlı bir fotoğrafını sunan İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 Araştırması'na da değinerek, sonuçların bu yıl da sanayi sektörünün gelişimine ve temel sorunlarına ilişkin son derece berrak bir resim ortaya koyduğunu anlattı.

Şimdiye kadar yayınlanan 50'yi aşkın rapor gibi 2021 yılı araştırmasının da Türkiye'nin sanayileşme tarihine tanıklık etmesini sağlayacak bir diğer önemli çalışma olarak arşivlerdeki yerini alacağını vurgulayan Bahçıvan, "İSO 500'ün 2021 sonuçları yeni dönem için Türk sanayisinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sanayi için öngördüğümüz geleceğin sadece temennilerde kalmaması için, dünün sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da değerlendirmeli ve gerekli adımları ivedilikle atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, İSO 500 sonuçları ışığında 2021'de Türk sanayicisinin büyüme ve üretim azmiyle neleri başarabileceğinin mesajını verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gerek ihracat gerekse istihdam konusunda ortaya çıkan göstergeler, sanayimizin stratejik önemini bir kez daha teyit etmiştir. Gönül arzu ediyor ki bu başarı, yeni yatırımlarla tüm dünyada yeni rekabet koşullarına uygun bir nitelik yapısına kavuşabilsin. Sanayimiz, Türkiye'nin ihtiyacı olan kaliteli ve sürdürülebilir büyümeye daha fazla katkı sağlayabilsin. Özellikle de ileri teknoloji tarafı önemsenen, daha katma değerli bir sanayi altyapısına ve 21. yüzyılın sanayi gücüne ulaşabilsin. Böyle bir fırsat penceresinin oluşturulması halinde, inanıyoruz ki 2021 yılı İSO 500 araştırma sonuçlarında ortaya çıkan başarı tablosu, bundan seneler sonra Türk sanayisinin ulaşmış olacağı seviyenin erken bir habercisi olarak hatırlanacaktır."