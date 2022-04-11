İSO ve GSO iş birliğinde "Sanayiden Sanayiye" platformu hayata geçirildi - Son Dakika

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde Türk sanayisinin tedarik ağının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, "Sanayiden Sanayiye Platformu" kuruldu.

İstanbul ve Gaziantep'te faaliyet gösteren sanayicilerin birbirlerinin üretim faaliyetlerinden haberdar olması ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan platform sayesinde, firmalar ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul ve nihai ürünleri İSO ve GSO güvencesinde yerel pazarlardan tedarik etme fırsatı yakalayacak. Ayrıca, "Sanayide İş birliği Zamanı" sloganı ile firmalara Türkiye'nin sanayisinde kullanılacak birçok veri hizmete sunulmuş olacak, İstanbul ve Gaziantep'in sanayicileri 25 binden fazla firma bilgisi ile büyük verilere erişebilecek.

"Bugüne dek iki oda arasında yapılmış ilk ve tek uygulama"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı değerlendirmede, "Bundan üç yıl önce, Ekim 2019'da Gaziantep'i ziyaretimiz sırasında odalarımız arasında iş birliklerini geliştirmek amacıyla bir protokol imzalamış, gönül kardeşliğini kağıt üzerinde de resmileştirmiştik. Daha o tarihte iki şehrin sanayicilerinin birbirleriyle iş yapmalarını artırmak için bir platform oluşturulmasını konuşmuştuk. Bunun da ilk adımını geçen yıl kasım ayında attık ve İSO Meclisinde konuk ettiğimiz Gaziantepli sanayicilerimiz ile bu platformun kurulması protokolünü imzaladık. İşte bu iş birliğinin sonucu olarak profesyonel ekiplerimizin ortak çalışması sonucunda, iki odanın üyelerinin kapasite raporlarındaki üretim ve hammadde bilgilerini esas alan, çeşitli kriterlere göre arama yapılıp firma bilgilerine ulaşılabilen web tabanlı bir yazılım platformunu bu ay itibarı ile fiilen hayata geçirdik" dedi.

Projenin üretim ve ticaretin gelişmesine önemli katkılarda bulanacağının altını çizen Bahçıvan, "Sanayiden Sanayiye adını verdiğimiz ve https://sanayidensanayiye.com/ web adresinden ziyaret edilebilecek olan bu platform, bugüne dek iki oda arasında yapılmış tek uygulama. Gaziantepli sanayicilerimizle birlikte oluşturduğumuz bu web tabanlı iş birliği platformu sayesinde üyelerimizin birbirlerini tanıyarak, ticaret ve iş birliği imkanlarını artıracaklarına gönülden inanıyorum. Bu platformun odalarımız ve iş dünyamız için hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

"Firmalar birbirlerinin potansiyellerini görerek profesyonel iş birlikleri kurabilecek"

Platform oluşturulurken İSO ve GSO'ya kayıtlı firmaların kapasite raporlarında yer alan temel verilerin esas alınarak bir bilgi veri tabanı oluşturulduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Web sitesini ziyaret eden kullanıcılar, yapmış oldukları arama sonuçlarına göre belirledikleri firmalarla doğrudan iletişime geçebilecek" dedi.

İki Oda arasında güçlü bağların olduğunu ve bu birlikteliği geliştirmek üzere daha önce iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Ünverdi, "Bu protokol çerçevesinde eğitim, kongre gibi etkinlikler, bilgi ve deneyim paylaşımları var. Bunun yanı sıra ekonomi, ticaret ve sanayiye yönelik hazırlanacak araştırmalara ilişkin çalışmalar yürüteceğiz. Bu güzide çalışmada da amacımız sanayicilerimizi ortak bir platformda buluşturarak üretim ve ihracatı arttırmak. Bu sayede potansiyellerimizin farkına vararak, yeni iş birlikleri ile sanayimizi geliştirebilir, hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz sunulacak platform hizmetlerini, İSO ve GSO'ya üye olmayan firmaların da kullanabileceğini kaydeden Ünverdi, "Ülkemizde ilk olan ve önümüzdeki süreçte öncü olacak bu projenin iki sanayi kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Sanayiden Sanayiye Platformu nedir

Sanayiden Sanayiye Platformu ile İSO ve GSO üyesi firmaların ürettikleri ürünler ve ürünlerinde kullandıkları hammaddelerin bilgileri bu platforma aktarılıyor. Sanayiden Sanayiye web sitesi aracılığıyla da firmalar arama yaparak bu verilere ulaşabilecek. Örneğin, İstanbul firmaları sisteme giriş yapıp NACE kodu veya ürün adı üzerinden arama yaparak Gaziantep'te ilgili ürünü üreten firmaların sayısını görebilecek ve o firmaların profil sayfasına giderek firmanın iletişim bilgilerine erişebilecek. - GAZİANTEP