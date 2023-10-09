İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak - Son Dakika

İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak

Son Güncelleme: 09.10.2023 10:57

Hamas'ın operasyonu sonrası İsrail-Filistin hattında başlayan gerilimin ardından İsrail para birimi şekel yüzde 2'ye varan gerileme kaydetti. Bu gelişme sonrası 2 yıl sonra ilk kez döviz satma kararı alan İsrail Merkez Bankası, 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadının İsrail sınırını geçerek gerçekleştirdiği ani saldırının ardından İsrail Merkez Bankası, piyasaları destekleme kararı aldı. Banka, 2 yılın ardından ilk kez döviz satmayı ve yerel bankalara dolar likiditesi sağlamayı planlıyor.

30 MİLYAR DOLAR SATACAK

Saldırıların ardından İsrail'in para birimi şekel yüzde 2'ye varan kayıplar kaydederken İsrail Merkez Bankası para birimindeki oynaklığa müdahale etmek için döviz satışı programı açıkladı. Bugün yapılan açıklamaya göre, merkez bankası 30 milyar dolara kadar döviz satacak ve takas mekanizmaları yoluyla 15 milyar dolara kadar kredi verecek.

İKİ YILIN ARDINDAN İLK MÜDAHALE

Banka, amacının şekelin döviz kurundaki dalgalanmayı yumuşatmak ve gerekli likiditeyi sağlamak olduğunu belirtilirken, merkez bankası yaklaşık iki yıldır ilk kez piyasaya müdahale ediyor ve ilk kez dolar satıyor.

KARAR HAMAS'IN OPERASYONUNUN ARDINDAN GELDİ

Şekeli destekleme kararı, İsrail'e yönelik son on yılların en ölümcül saldırısının ardından geldi ve Başbakan Benjamin Netanyahu Gazze Şeridi'ndeki Hamas militanlarıyla savaşın uzun ve "zor" olacağını söyledi. Hükümetin yargının gücünü zayıflatmaya yönelik tartışmalı çabalarına ilişkin yatırımcı endişeleri aylardır para birimi üzerinde baskı yaratsa da politika yapıcılar şekeli desteklemekte direnmişti.

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Son Dakika Ekonomi İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak - Son Dakika
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