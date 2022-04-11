İşsizlik oranı şubatta yüzde 10,7 oldu - Son Dakika
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İşsizlik oranı şubatta yüzde 10,7 oldu

11.04.2022 10:07
İşsizlik oranı şubatta yüzde 10,7 oldu

Şubat ayında işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayında işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,7, kadınlarda ise yüzde 26,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,6 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 21,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 olarak tahmin edildi. - İSTANBUL

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Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, İstihdam, İşsizlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşsizlik oranı şubatta yüzde 10,7 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşsizlik oranı şubatta yüzde 10,7 oldu - Son Dakika
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