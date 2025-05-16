Yılın ilk çeyreğine ilişkin işsizlik oranları belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yılın ilk çeyreğine ilişkin işsizlik oranları belli oldu

Yılın ilk çeyreğine ilişkin işsizlik oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğinde işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

16.05.2025 10:24
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğinde işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6, kadınlarda %11,2 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,0, kadınlarda ise %36,0 oldu.

İŞSİZLİK ORANI %15,0 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %10,8, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN %58,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayi sektöründe 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 3 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,3'ü tarım, %20,8'i sanayi, %6,6'sı inşaat, %58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile %28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,4 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,6 olarak tahmin edildi.

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Son Dakika Ekonomi Yılın ilk çeyreğine ilişkin işsizlik oranları belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Özkan Özdemir:
    hadi ya valla ehonomi süper 1 1 Yanıtla
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