"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
19.08.2025 08:02  Güncelleme: 08:19
"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken, "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" açıklamasıyla tartışma yaratan iş insanı Yılmaz Elaldı'nın sahibi olduğu Hacıbaba Pastaneleri iflasın eşiğine geldi.

Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, mali darboğaza girdi. Ekonomik zorluklar nedeniyle Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Hacıbaba Pastaneleri ile HBB Sosyal Hizmetler'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato sürecinin denetimi için şirketlere ise üç kişilik de konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmedildi. Şirketler için konkordato davasının bir sonraki duruşması da 6 Kasım'a bırakıldı.

ÖNCEKİ KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Hacıbaba Pastaneleri hakkında 15 Mayıs'ta konkordato ilanı yayımlanmış, bu kapsamda şirket için geçici mühlet kararı verilmişti. Ancak 21 Temmuz'da şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilmiş ve daha önce verilen geçici mühlet kaldırılmıştı.

'İŞSİZLİK' KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Hacıbaba Pastaneleri'nin sahibi Yılmaz Elaldı, 2022'de yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. İstanbul'da eleman bulamadığından dert yakınan ve "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen Elaldı'nın açıklamaları büyük tartışma yaratmıştı.

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

  • OSMANLI TORUNU:
    iş var ama doymamazlık var dahada çok kazanma hırsı var 2 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    3 kuruşa adam çalıştır köle gibi kullanın paraları götür doyinca iflas kimlere para ödemedin acaba 1 0 Yanıtla
"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
