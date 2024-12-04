İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor

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İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor. Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak 21 kilometrelik tramvay hattının onayı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacak projenin 3 yılda tamamlanması ve bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçmesi bekleniyor. Ayrıca projenin maliyeti de belli oldu.

04.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:26
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İBB'nin Üsküdar-Kadıköy- Maltepe tramvayı için İstanbul Valiliği'nden onay çıktı. 3 yılda tamamlanması planlanan proje için 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 lira harcanacak.

3 SAİL İLÇESİ METROYLE BAĞLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği'ne yaptığı ÇED başvurusu sonuçlandı. Tramvay projesi için "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi.

8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL proje bedeli olacağı tahmin edilen hattın bu yıl içinde başlaması ve 3 yılda tamamlanması bekleniyor.

DENEME SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK

Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanı'nın İETT duraklarından arındırılacağı, güzergah üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: Kazı işlemleri, istasyonların oluşturulması vb. işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte en son rayların döşenmesi işlemine geçilecektir. Tramvay araçları satın alınacak olup satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra deneme sürüşlerine başlanacaktır.

İstanbul\'a yeni tramvay hattı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, İstanbul, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Ekonomi, trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vatandaş Rıza:
    Eminönü-cibali arasi 2 istasyonu 3 senede anca bitirebildiler.. bunu nasil 3 senede bitirecekler, guldurmeyin.. 22 3 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    İstanbuldaki trafiğin bitmesini istiyorsanız yoldaki hız radarlarını kaldırın 16 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    ne olur şu anda çalışmaya çalışan metroları tramvayları yürüyen merdivenleri otobüsleri çalıştırın Yeter birde sayın İmamoğlu bu özel Halk otobüslerinin hak edişlerini ne zaman vereceksiniz 7 3 Yanıtla
  • Şener Yılmaz:
    Troller ne o sustunuz... 2 7 Yanıtla
  • Kemsl:
    artık eko bununla cb olur 4 2 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    8 milyar nedir hemen başlamalisin İBB hic bekleme 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    çok komik;) 0 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    İbb yapamadıkları yapamayacaklarının göstergesidir. 0 0 Yanıtla
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