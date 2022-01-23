İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede-Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı

İstanbul- Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Kaynak: AA
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