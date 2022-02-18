İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası arasında iş birliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile I. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü??????? Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Genel Sekreter Buse Pınar Kaçar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Begüm Genç ve I. Bölge İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Ayhan Demircan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Zeynep Şimşek, "Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosunu vurgulayarak, "Öğrencilerin meslek örgütleri başta olmak üzere sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri bizim için çok kıymetli. İmzalanan bu protokol ile öğrencilerimizin yetişmesi sürecinde sağlanacak katkının yanı sıra optisyenlik mesleğini icra eden kişilerin de hizmet içi eğitimlerine destek olacağız. İş birliğimiz kapsamında ortak araştırma-geliştirme projelerini de yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

I. Bölge İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Ayhan Demircan da özellikle salgınla birlikte görme sorunlarının belirgin hale geldiğini belirterek, "Yaşam süresinin uzaması ve teknolojik aletlerin hayatımızda daha fazla yer almasıyla gözlük ötesinde farklı görme gereçleri de hızla geliştirildi. Görmeyi sağlayacak gereçlerin bilinçsiz üretimi ciddi hastalık ve kazalara neden olabiliyor. Bu nedenle nitelikli optisyen yetiştirmek günümüzde kritik bir öneme sahip. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile bu konuda değerli bir adım attığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.