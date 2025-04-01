Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma - Son Dakika
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Ekonomi

Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısıyla ilgili savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

01.04.2025 20:54
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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta çok tartışılan bir harekete imza attı. Özel Saraçhane'deki konuşmasında, aralarında bazı medya kurumlarının da olduğu şirketlerin isimlerini vererek boykot çağrısında bulundu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Özel'e tepkiler yükselirken savcılık da harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re'sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı.

ÖZEL, DAHA ÖNCE TEK TEK FİRMA İSMİ VERMİŞTİ

Öte yandan daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulunmuştu.

"Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" diyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde:

  • "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!"
  • Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok... İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin...
  • Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın.
  • Gençler de 'Ülker, Ülker, Ülker' diyor. Bu da gençlerin talebidir.
  • Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok.
  • TRT'ye bakmayın
  • TGRT'nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.
  • Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com'dan sakın ha…
  • Kartalkaya'da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Politika, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Alper Elma:
    özgür efendi sıra sanada geliyor, hem boykot hemde sokaklardaki zararların hesabını vereceksiniz, 37 51 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    israil markalari boykot etmeyen ezikler yerli markalari boykot etdiler ve bu soruşturmayi hak etdiler temizlige devam 38 47 Yanıtla
  • kaann3452:
    sebep cumhurbaşkanı yapınca yasal başkası yapınca yasakmı siz hangi kafayı yaşıyorsunuz kendileri her pisliği yapıp başkasına çamur atıyorlar önce tüm akp ve yöneticilere soruşturma açsınlar yeter artık saçmaladığınız 51 27 Yanıtla
  • nesha512:
    Sanırım savcı tek olarak bunlara odaklı çalışıyor. Almıyoruz yemiyoruz ne yapacaksın? 41 19 Yanıtla
  • 78908900:
    Yerli markalara düşmanlığı İTHAL kafa yapar ancak .. 24 35 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    millet korkusundan altiniza sicacaksiniz 43 16 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Belediyeyi yiyip bitirdiniz şimdi nasıl çıkarız diye yüm tuşlara basıyorsunuz Hakkımı helal etmiyorum... 22 36 Yanıtla
  • 6462948a:
    normalde boykota katılmayacaktım ama bu başsavcılık soruşturma açtıysa demekki boykota katılmak gerekiyor +1 36 16 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    devletimin yanındayım 20 24 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    yargı satılmış dersek suç mu 28 16 Yanıtla
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