İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu

07.07.2022 20:14
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi.

İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.

Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

YORUMLAR
500
İstanbul'da Polis, Sağlıkçıların Yürüyüşünü Engelleyemedi: 'Sağlık Emekçilerine En Ufak Zarar Gelmesine Tahammülümüz Yok' İstanbul'da Polis, Sağlıkçıların Yürüyüşünü Engelleyemedi: 'Sağlık Emekçilerine En Ufak Zarar Gelmesine Tahammülümüz Yok' Bakırköy Belediyesi'nin mahkeme kararına rağmen Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor Bakırköy Belediyesi'nin mahkeme kararına rağmen Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

İstanbul, Ekmek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement