İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Toplantıda alınan kararla İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL'ye çıkarıldı.
İTO'nun mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 8 liradan 10 liraya yükselmiş oldu.
En son 2023'ün aralık ayında güncellenen tarifeyle 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti. Kent genelinde uzun süredir ekmeğin güncel satışı fiyatı ise 10 lira olarak uygulanıyor.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı - Son Dakika
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