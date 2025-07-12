İstanbul'da ekmeğe zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul\'da ekmeğe zam geldi
12.07.2025 08:41
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, ekmek fiyatlarına zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Aralık 2024'te 12,5 TL olan fiyat, yüzde 20 oranında artırıldı. 1 kilogram ekmeğin tavan fiyatı ise 75 TL olarak belirlendi.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatını 15 TL olarak belirledi.

İTO MECLİSİ TARİFEYİ KABUL ETTİ

İTO Yönetim Kurulu, Temmuz ayı toplantısında İstanbul genelinde uygulanacak yeni ekmek tarifesini Meclis'e sundu. Kabul edilen karara göre; 200 gram ekmeğin azami fiyatı 15 TL, 1 kilogram ekmeğin tavan fiyatı ise 75 TL olarak belirlendi.

Özellikle Adalar ilçesi için bu tarifeye ekstra yüzde 10 zam uygulanabileceği kaydedildi. Bu durumda, Adalar'da 200 gram ekmek 16,5 TL'ye kadar satılabilecek.

KARA FIRINLARDA GRAMAJ ESNEKLİĞİ UYGULANIYOR

İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, azami fiyatın üst sınır olduğuna dikkat çekerek, "Firmalar daha düşük fiyatla satış yapabilir ancak belirlenen sınırın üzerine çıkamaz," dedi.

Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"Ekmek fiyatları kilogram üzerinden hesaplanıyor. 1 kg ekmek 75 TL olduğuna göre, 200 gram ekmek 15 TL, 240 gram ekmek ise 18 TL olarak satılabilir. Kara fırınlarda 200 gram ekmek üretimi zor olduğundan, genellikle 240 gramlık ekmek tercih ediliyor. Bu da fiyat farkını beraberinde getiriyor."

MALİYET ARTIŞLARI ZAM TALEPLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

İstanbul'daki fırın işletmecileri son dönemde artan üretim maliyetlerini gerekçe göstererek fiyatların yeniden değerlendirilmesini talep etmişti. İTO ve fırıncılar odasına bağlı farklı işletmelerde fiyatların değişiklik göstermesi, kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Yeni tarifeyle birlikte fiyatlarda denge sağlanması hedefleniyor.

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da ekmeğe zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • nilgun aktaşkoçak:
    İyi de biz zaten bir yıldır 15 liradan alıyoruz 18 1 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    Yanlışınız var enflasyon düştü indirim yapmanız lazım ?? 14 2 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    mkkkkkk hep siz zorlaniyosunuz zaten 2 0 Yanıtla
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