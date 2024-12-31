İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı

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Yeni yılla birlikte zamlar art arda gelirken bir fiyat artışının da ekmekte yaşanacağı iddia edildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na ait bir belge internete düşerken, bu doğrultuda İstanbul'da 1 Ocak itibarıyla ekmeğin 200 gram fiyatının 12 lira 50 kuruş, kilogram fiyatının ise 62 lira 50 kuruş olacağı öne sürüldü.

31.12.2024 11:02
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Hayat pahalılığının iyiden iyiye hissedildiği İstanbul'da yeni yılla birlikte zamlar da art arda gelirken büyük bir fiyat artışının da ekmekte yaşanacağı ifade ediliyor.

KIRTASİYECİNİN PAYLAŞTIĞI BELGE SES GETİRDİ

Kırtasiyeci olduğunu belirten bir şahsın X hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ses getirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu tarafından yayımlanan bir ilan için baskı yaptığını ifade eden kırtasiyeci tarafından paylaşılan görsel İstanbul'da ekmeğe yapılacak zammın da habercisi oldu.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı

200 GRAM EKMEK 12 LİRA 50 KURUŞ

Belgede İstanbul'da 1 Ocak itibarıyla ekmeğin 200 gram fiyatının 12 lira 50 kuruşa, kilogram fiyatının ise 62 lira 50 kuruşa yükseltileceği ifadesi yer alıyor.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı

RESMİ KURUMLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedilirken, söz konusu iddiaya resmi kurumlardan şu ana kadar herhangi bir yalanlama gelmedi.

İstanbul\'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ramazan yazar:
    bir simit 15 tl olmus ekmek en az 15 tl olmali..iscilik un su elektrik ayrica zamlandi..15 bile az.. 11 34 Yanıtla
  • Şafak türen:
    En az 4-5 aydır 12buçuktan satıyo bazı yerler zaten 33 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Zaten 12,50 değilmiydi 24 4 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Ekmeği 15 liradan alan bir ben miyim ? 16 6 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    ekmek zaten 12,5 lira neyin tatavasi bu 20 1 Yanıtla
  • Esper Nando:
    Ekmek yeme pasta ye :) 16 1 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Zaten zam gelmeyecek mi? Resmi kurum farklı bir rakam açıklayacak? 10 3 Yanıtla
  • Ramazan Uslu:
    Ekmek 20 tl olması lazım insanlar az yesin, hamur yiye yiye millet saflaştı son seçimde oy vermeyecektiniz bu ekonomiyi göre göre oy verdiniz 3 10 Yanıtla
  • Mehmet Bal:
    doğrudur kardeşim fırında çalışıyor ekmek yarın 12.5 olacak 7 2 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    Ne anlatıyorsunuz Ekmek 15 bazı ilçelerde 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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