Hayat pahalılığının iyiden iyiye hissedildiği İstanbul'da yeni yılla birlikte zamlar da art arda gelirken büyük bir fiyat artışının da ekmekte yaşanacağı ifade ediliyor.
Kırtasiyeci olduğunu belirten bir şahsın X hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ses getirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu tarafından yayımlanan bir ilan için baskı yaptığını ifade eden kırtasiyeci tarafından paylaşılan görsel İstanbul'da ekmeğe yapılacak zammın da habercisi oldu.
Belgede İstanbul'da 1 Ocak itibarıyla ekmeğin 200 gram fiyatının 12 lira 50 kuruşa, kilogram fiyatının ise 62 lira 50 kuruşa yükseltileceği ifadesi yer alıyor.
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedilirken, söz konusu iddiaya resmi kurumlardan şu ana kadar herhangi bir yalanlama gelmedi.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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