İstanbul'un içinde ev tutmak artık hayal! Bu 3 ilçeye birden kiracı akını başladı - Son Dakika
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İstanbul'un içinde ev tutmak artık hayal! Bu 3 ilçeye birden kiracı akını başladı

22.11.2022 11:55
İstanbul'un içinde ev tutmak artık hayal! Bu 3 ilçeye birden kiracı akını başladı

İstanbul'da fahiş şekilde artan kiralar, özellikle emekli, öğrenci ve asgari ücretli vatandaşın belini büküyor. Bu gruptaki vatandaşlar ise kiraların görece daha ucuz olduğu Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçelerinde ev kiralamaya başladı.

Ülkemizde enflasyonun da etkisiyle artan kiralar, vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'da artan kiralar nedeniyle ilçe merkezlerine yakın noktalarda ev kiralamak hayal oldu. Bu durumdan en çok etkilenen gruplar arasında yer alan emekli, öğrenci ve asgari ücretli vatandaşlar ise Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçelerine yönelmeye başladı.

EV BULMA İHTİMALİNE İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENDİ

Enflasyon ve bunun yanında geçim sıkıntısı İstanbul'da yaşayan öğrenci, emekli ve asgari ücretli için mega kentin merkezinde ev bulması imkansızlaştı. ekonomim.com''dan Leyla İlhan'ın haberine göre artan enflasyon ve ev fiyatları özellikle "asgari ücretli, emekli ve öğrencilerin" İstanbul'da barınma oranlarını düşürüyor. Gayrimenkul teknoloji platformu Tapusor.com'un 3 grubun İstanbul'un ilçelerinde bütçelerine uygun kiralık ev bulma ihtimalini hesapladığı rapora göre, 3 öğrencinin KYK burslarıyla İstanbul'da kiralık daire bulma oranı yüzde 6. Emekliler için bu oran İstanbul'da yüzde 13 olurken, asgari ücretlinin ev bulma oranı da yüzde 33'ün altında tespit edildi. Söz konusu grupların tüm gelirlerini kiraya harcamaları baz alınarak hazırlanan rapor, İstanbul'un 39 ilçesinde gayrimenkul pazarına arz edilen 500 binden fazla emsal üzerinden hazırlandı. İncelemelere göre emekli, asgari ücretli ve öğrencilerin İstanbul'da kiralık daire bulma ihtimalinin en yüksek olduğu ilçeler Arnavutköy ve Çatalca oldu.

YÜZDE 33'Ü ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Gayrimenkul pazarı asgari ücret üzerinden analiz edildiğinde ise İstanbul'da beyan edilen kiralık daire arzlarının yüzde 33'ü asgari ücretin altında olduğu tespit edildi. Bir asgari ücretli maaşının tamamını kira giderine ayırması halinde Beşiktaş'ta kiralık ev bulma oranı yüzde 9, Sarıyer'de yüzde 12, Kadıköy ve Bakırköy'de ise yüzde 15 oranında. Bu oran Çatalca'da yüzde 89, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde yüzde 87'ye kadar yükseliyor. İstanbul genelinde ev bulma oranları zorlaşırken, Beşiktaş'ın Dikilitaş mahallesinde asgari ücretin altında binde 21 gayrimenkul arzı bulunurken, bu rakam Türkali mahallesinde binde 17, Gayrettepe'de binde 8, Mecidiye ve Muradiye mahallelerinde binde 4'e düştü. Türkiye genelinde ise asgari ücretin tamamı ile kiralık daire bulunabilecek illerin başında Siirt, Bingöl, Ağrı, Muş ve Kars geliyor. Antalya'da gayrimenkul piyasasına arz edilen kiralık dairelerin yüzde 37'si asgari ücretle karşılanabiliyorken bu rakam İstanbul'da yüzde 38 ve Muğla'da yüzde 43 oranına yükseliyor.

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'un içinde ev tutmak artık hayal! Bu 3 ilçeye birden kiracı akını başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un içinde ev tutmak artık hayal! Bu 3 ilçeye birden kiracı akını başladı - Son Dakika
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