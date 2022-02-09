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Haberler.com olarak kurumun başındaki isme bizzat sorduk: İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? - Son Dakika

Haberler.com olarak kurumun başındaki isme bizzat sorduk: İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor?

09.02.2022 15:02
Haberler.com olarak kurumun başındaki isme bizzat sorduk: İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor?

İstanbul'da vatandaşın ucuz ekmek alabilmek için sıraya girdiği Halk Ekmek'le ilgili zam iddiaları gündeme geldi. Bazı medya organlarında ekmeğe yüzde 100 zam yapılacağı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, maliyet artışları nedeniyle zam yapılacağını doğruladı ancak zam oranının ekmekte yüzde 100 olmayacağını söyledi. Nama, "Oranı minimum seviyede tutmak için her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Son dönemde artan elektrik faturalarından İBB'ye bağlı Halk Ekmek de nasibini aldı. Sosyal medyadan fabrikalara gelen faturaları paylaşan Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, durumun çok vahim olduğunu söyledi. Nama'nın paylaşımına göre Edirnekapı'daki fabrikanın faturası 202 bin liradan 755 bin liraya, Kartal'daki fabrikanın faturası 211 bin liradan 570 bin liraya çıktı. Maliyetler bu şekilde artınca garibanın ucuz ekmek alabilmek için sıraya girdiği Halk Ekmek'e de zam kaçınılmaz oldu.

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor?

YÜZDE 100 ZAM MI YAPILACAK?

Bugün bazı medya organlarında Halk Ekmek'e yüzde 100 zam yapılacağı söylendi. Haberlere göre, 11 Şubat tarihinden itibaren 1.25'e satılan ekmeğin fiyatının 2.50'ye çıkarılacağı iddia edildi. Haberler.com olarak söz konusu iddiaları, Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'ya sorduk. Nama, bir zam yapılacağını doğrularken, söz konusu haberlerde yer alan fiyat listesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor?

"EKMEĞE YÜZDE 100 ZAM YAPMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Maliyet artışlarından dolayı zammın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Nama, bunu minimum tutmak için çabaladıklarını vurguladı. Nama, "Diğer ürünlerde yüzde 100 zam olması konuşuluyor ancak ekmeğe yüzde 100 zam yapmamız söz konusu değil. Zam oranını minimum seviyede tutmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sosyal medyada yayınlanan fiyat listesi kesinlikle doğru değildir. Henüz alınmış net bir karar yok" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKANLARIN ORTAK BİLDİRİSİNDE DE YER ALMIŞTI

Öte yandan dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiride Halk Ekmek'teki maliyet artışına da vurgu yapılarak, "Büyükşehir belediyelerimiz tüm imkanlarını zorlayarak, olağanüstü artan üretim maliyetlerine rağmen, Halk Ekmek'i bu zamana kadar en uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Gelinen noktada, belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır." denilmişti.

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Halk Ekmek, Özgen Nama, İBB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haberler.com olarak kurumun başındaki isme bizzat sorduk: İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? - Son Dakika Ekonomi


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