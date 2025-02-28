Piyasaya sahte para sokan çetelerden biri daha çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı. Teknik takibin ardından harekete geçen emniyet güçleri, piyasaya sahte döviz sokanlara yönelik operasyon başlattı.
27 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, 1,353,600 dolar ve 2.115.130 euro ele geçirildi.
Son Dakika › Ekonomi › Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi - Son Dakika
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