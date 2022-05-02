Nisan ayında en çok takım elbise fiyatı arttı - Son Dakika
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Nisan ayında en çok takım elbise fiyatı arttı

02.05.2022 16:41
Nisan ayında en çok takım elbise fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte nisanda önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 64,92 ile takım elbise, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 37,30 ile bezelye olduğu bildirildi.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte nisanda önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 64,92 ile takım elbise, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 37,30 ile bezelye olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 161'inin perakende fiyatı arttı, 17 ürünün fiyatı düştü, 64 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan takım elbise, yüzde 64,92 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 61,76 ile kuru soğan, giyim harcamaları kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde 60,99 ile eşofman, konut harcamaları grubundan yüzde 49,92 ile şehir şebeke suyu, gıda harcamaları grubundan yüzde 49,24 ile toz şeker, giyim harcamalarından yüzde 49,04, kadın elbise ve gıda harcamalarından yüzde 48,91 ile domates olarak belirlendi.

Nisanda bezelye fiyatı yüzde 37,30 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan bezelye, yüzde 37,30 düşüş ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 18,17 ile kabak, yüzde 11,65 ile domates, yüzde 8,07 ile ıspanak ve yüzde 7,09 ile turp olarak kayıtlara geçti.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 26,77 ile maç giriş bileti ücreti, gıda harcamalarından yüzde 21,04 ile salatalık, yüzde 12,85 ile kabak ve yüzde 5,14 ile bakla olarak kayıtlara geçti

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Kuru soğan 61,76
Domates 48,91
Patates38,05
Sivri biber31,25
Kıvırcık salata28,64
Maydanoz27,59
Muz25,11
Elma24,43
Lahana22,62
Portakal21,24
Bezelye -37,30
Salatalık-21,04
Kabak-12,85
Bakla-5,14
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ÜrünlerAylık Yüzde Değişim (%)
Takım elbise64,92
Eşofman-kadın60,99
Şehir şebeke suyu49,92
Toz şeker 49,24
Elbise-kadın49,04
Kesme şeker 48,56
Gömlek-erkek 48,47
Eşofman-erkek47,18
Dolmuş-minibüs ücreti40,91
Etek-kadın 40,81
Taksi ücreti40,00
Şehir içi otobüs ücreti39,96
Maç giriş bilet ücreti-26,77
Fuel oil-4,13
Benzin-3,94
Kazak-kadın-3,84
Palto-erkek-3,03
Deterjan-2,95
Temizleme tozu -2,31 ???????

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nisan ayında en çok takım elbise fiyatı arttı - Son Dakika


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