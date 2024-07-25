İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin, Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

25.07.2024 11:16  Güncelleme: 11:30
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Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı.

Zamla birlikte İstanbulkart tam 17.70 liradan 20 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi. Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

METROBÜS ÜCRETİ 29 LİRA 68 KURUŞA YÜKSELDİ

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.

DENİZ TAKSİYE YÜZDE 100 ZAM

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine de yüzde 100 zam yapıldı. Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

İstanbul\'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Yunus Gelturan: devlet hükümet belde belediye el ele verip milletin içinden geçiyorlar. 116 3 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak: geç kalmisdi imam amcamiz 71 17 Yanıtla
    Mehmet Aydaz: ne yapacaktı ya,,, birzda gözümüzün çapağını bir görün, ülkeyi bu hale imamoğlu getirdiyaa 26 51
  • Cihan Kışla: Normaldir az bile yapmış işin gerçeği yakıt olmuş 45 lira eleştiremem belediye yi hatta teşekkür ederim az yaptığı için. 34 42 Yanıtla
    ZAFER YILDIZ: Tam yol ileri basmaya devam:-) 15 6
  • Musa Çöpden: maşallah durmayın yola devam herşey daha güzel oluyor böyle devam edin 59 11 Yanıtla
    mustafa sagdic: marmaray hukumete bagli yalniz. elektrige yuzde 40 zammi da hukumet yapti. o zaman neredeydin 30 16 Yusuf Çarman: Mustafa senin gibiler yüzünden maalesef siyasiler her istediğini bize yapıyor. Arkadaş takım tutar gibi olaya yaklaşma yanlışa yanlış de! Çarpılmazsın. 0 0 Hüseyin Saltalı: Mustafa orada Marmaray demiyor metrobüs diyor okuduğumuz yazıyı bile bize yanlış algı yapıyorsunuz muhalefeti adam gibi yapinda her dediğinizi araştırmak zorunda kalmayalım 0 0
  • Emirhan Uslu: Herşey çok güzel olacak 54 6 Yanıtla
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