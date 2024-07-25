İstanbul\'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam

Musa Çöpden:

maşallah durmayın yola devam herşey daha güzel oluyor böyle devam edin

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mustafa sagdic: marmaray hukumete bagli yalniz. elektrige yuzde 40 zammi da hukumet yapti. o zaman neredeydin 30 16

Yusuf Çarman: Mustafa senin gibiler yüzünden maalesef siyasiler her istediğini bize yapıyor. Arkadaş takım tutar gibi olaya yaklaşma yanlışa yanlış de! Çarpılmazsın. 0 0