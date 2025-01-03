İstanbul'da ulaşım zammı için İBB'nin verdiği teklif ortaya çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da ulaşım zammı için İBB'nin verdiği teklif ortaya çıktı

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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yeni yılla birlikte zam yapılması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME toplantısında yüzde 55'lik zam teklifi verdi.

03.01.2025 20:37  Güncelleme: 21:07
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İstanbul'da yeni yılla birlikte toplu taşımaya zam gelmesi bekleniyor.6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişecek.

İBB'DEN YÜZDE 55'LİK ZAM TEKLİFİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alt komisyonlara teklif sunuldu. İBB yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonunda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak.

KABUL EDİLİRSE TEK GEÇİŞ 31 LİRA OLACAK

Yürürlükte olan tarifede tam basım ücreti 20 lira olurken, İBB tarafından sunulan teklifin kabul edilmesi halinde, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak. Söz konusu artış oranının aynı şekilde abonman ücretlerine yansıtılması halinde ise 180 biletlik abonman ücretleri 2 bin 433 liraya ulaşmış olacak.

İstanbul\'da ulaşım zammı için İBB\'nin verdiği teklif ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ekonomi, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da ulaşım zammı için İBB'nin verdiği teklif ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Acar:
    Geçen Meclis çoğunluğu AKP deyken yapamadıkları zamları bu dönem katmerli olarak yapıyorlar 114 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    İktidarı muhalefeti : Vatandaşa hücuuuum! Lan eko sana inanan güvenen oy veren bin pişman! 51 9 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    mustafa sagdic Boşuna Ekremin yaptığı zamları perdelemeye çalışma 59 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Yakıta zam yok, araba yağına lastiklerine parçalarına zam yok,zaten asgari ücrete küçük bir zam yapıldı şöfor maaşları neredeyse aynı peki bu zamlar ne diye hem iktid@r hem de muh@lefet kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar 52 4 Yanıtla
  • Hasan null:
    Yuh yaa akbile para yetiştiremiyorum artık 54 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hükümet yüzde 100 zamla gidiyor peşinden muhalefet yüzde 55 lerle koşuyor. bu ne arkadaş 26 15 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    e savunması belli ibb asgari ücrete zam yapıldı bizde yapmak zorunda kaldık diyecek demekki asgari ücret %65 olsa idi ibb %110 yapacaktı tüüü Allah belanızı biliyor 34 2 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    sorsam hükumet suçlu dimi...!? 29 5 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İmamoğlu da Ak ayak oyduruyor Lafa gelince iş yok vatandaş geçinemiyor İmamoğlu istifa 23 6 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    fırsatçı utanmazlar 17 1 Yanıtla
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