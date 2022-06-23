İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 bin 188 öğrencisini mezun etti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 bin 188 öğrencisini mezun etti

23.06.2022 14:06
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 bin 188 öğrencisini mezun etti

2021-2022 yılı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) mezuniyet töreni, salgın sonrasında ilk kez tüm öğrenciler ve ailelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi.

2021-2022 yılı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) mezuniyet töreni, salgın sonrasında ilk kez tüm öğrenciler ve ailelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2 gün süren törende lisans ve ön lisans programlarından 8 bin 188 öğrenci mezuniyet kepi attı.

Binlerce gencin iş hayatına atılmasının ilk adımı olan mezuniyet töreninin bu sene 13'üncüsü gerçekleştirildi. 21'inci yüzyılın beceri ve donatıları ile eğitim ve öğretim hayatlarını tamamlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu'nda yapılan törenlerle mezuniyet keplerini attılar.

"İş arayan değil, işveren olun"

Açıklamada mezuniyet töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, İGÜ'lü öğrencilerin Türkiye'ye değer kattığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biz, İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bir aileyiz. Tıpkı aile içinde olduğu gibi her zaman yanınızdayız. 'İş arayan gençler değil, işveren olun' diyoruz ve kendi iş yerini açmak isteyen öğrencilerimize ofis mobilyası gibi birçok alanda destekte bulunuyoruz. Sizlerin 21'inci yüzyılın beceri ve yetkinlikleri ile donanımlı olarak mezun olabilmeniz için hem lisans ve ön lisans bölümlerimizde yabancı dil kurs ücretine destek oluyoruz hem de 'Yeni Mezun Gelişim Programı' ile üniversitemizin bünyesinde kariyer imkanları sağlıyoruz. Sizler Türkiye'ye yön verecek olan bireylersiniz. Bugün mezun olup iş hayatınıza atıldığınızda, kiminiz vali, kaymakam kiminiz bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak kendi iş yerinizin yöneticisi olacaksınız. Bu yüzden hiçbir zaman 'Gelişime Açık Ol'mayı ihmal etmemelisiniz."

Times Higher Education (THE) Kaliteli Eğitim kategorisinde İGÜ'nün yeniden Türkiye birincisi seçildiğini belirten Gayretli, gençleri kaliteli ve nitelikli eğitimlerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

"İGÜ, eğitim ve öğretimin yanında araştırmaya da önem veren bir üniversite"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de İGÜ'nün 14 yıllık eğitim ve öğretim hayatında kaydettiği gelişim ve ilerlemelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün 13'ncü mezuniyet töreni için bir arada bulunuyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki 5 bin uluslararası öğrencisi ile uluslararasılaşma konusunda üst sıralarda yer alıyor. İGÜ, eğitim ve öğretimin yanında araştırmaya da önem veren bir üniversitedir. Üniversite olarak öncelikli hedefimiz, bir araştırma üniversitesi olarak ülkemize hizmet etmek olacaktır. Bugün lisans ve ön lisans olmak üzere 8 bin öğrencimiz, diploma yani yetkinlik belgelerini aldılar. Öğrencilerimizin üniversitemizde aldıkları teorik ve pratik bilgileri uluslararası arenada uygulamaya yansıtacaklarından eminiz. Bizim başarılarımız, öğrencilerimizin başarıları ile sınırlıdır. Bugün öğrencilerimizi yeni bir hayata uğurluyoruz. Sizlere verebileceğin en büyük tavsiye bilgi hızlı bir şekilde eskir ancak yenilikler, bilgiden daha da hızlı gelişir. Bu yüzden edindiğiniz bilgilerle sınırlı kalmayın. Mesleki olarak genç kalmak istiyorsanız yenilikleri takip edin. Yenilikçiliği ve girişimciliği aklınızdan çıkarmayın."

YORUMLAR
500
İklim değişikliğiyle birlikte dünyada orman yangınları hızla yaygınlaşıyor İklim değişikliğiyle birlikte dünyada orman yangınları hızla yaygınlaşıyor 2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Kaynak: AA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 bin 188 öğrencisini mezun etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
13:46 Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek
13:43 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj
13:13 Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!
13:04 Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 14:12:47. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 bin 188 öğrencisini mezun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement