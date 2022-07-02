İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar gündem oldu! Pizza 540 TL, su ise 31 TL'ye satılıyor

Türkiye'deki ekonomik durum ve artan enflansyona bağlı olarak ürünlerin fiyatları sık sık yükselirken, İstanbul Havalimanı'ndan çekilen son görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Normale göre daha pahalı satış fiyatlarıyla bilinen İstanbul Havalimanı'nda sosyal medyada paylaşılan görüntülere büyük boy pizza 540 TL, sandviç ise 110 TL'ye satılıyor.

Öte yandan kutu kola 63 TL'ye alıcı bulurken, suyun ise 31 TL'de satışa konulması dikkatlerden kaçmıyor.