İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar gündem oldu! Pizza 540 TL, su ise 31 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar gündem oldu! Pizza 540 TL, su ise 31 TL'ye satılıyor

02.07.2022 22:39
İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar gündem oldu! Pizza 540 TL, su ise 31 TL'ye satılıyor

Normale göre ürünlerin daha yüksek fiyatlara sahip olmasıyla bilinen İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Artan enflasyonun da etkisiyle havalimanında pizza 540 TL, sandviç 110 TL, kutu kola 53, su ise 31 TL'ye satılıyor.

Türkiye'deki ekonomik durum ve artan enflansyona bağlı olarak ürünlerin fiyatları sık sık yükselirken, İstanbul Havalimanı'ndan çekilen son görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Normale göre daha pahalı satış fiyatlarıyla bilinen İstanbul Havalimanı'nda sosyal medyada paylaşılan görüntülere büyük boy pizza 540 TL, sandviç ise 110 TL'ye satılıyor.

Öte yandan kutu kola 63 TL'ye alıcı bulurken, suyun ise 31 TL'de satışa konulması dikkatlerden kaçmıyor.

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İstanbul Havalimanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar gündem oldu! Pizza 540 TL, su ise 31 TL'ye satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar gündem oldu! Pizza 540 TL, su ise 31 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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