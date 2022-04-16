İstanbul Havalimanı'ndan yolcularına "AR deneyimi ile alışveriş" hizmeti - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'ndan yolcularına "AR deneyimi ile alışveriş" hizmeti

16.04.2022 11:08
İstanbul Havalimanı'ndan yolcularına "AR deneyimi ile alışveriş" hizmeti

Yolcularının ihtiyaçlarını merkeze alarak her geçen gün hizmetlerini geliştirmeye odaklanan İGA İstanbul Havalimanı, bir objeyi sanal olarak ve 3 boyutlu bir şekilde mekana yerleştiren "gerçek dünya" teknolojisi olarak adlandırılan ve kullanıcıların gerçek dünyada baktığı yerde olmayan bir...

Yolcularının ihtiyaçlarını merkeze alarak her geçen gün hizmetlerini geliştirmeye odaklanan İGA İstanbul Havalimanı, bir objeyi sanal olarak ve 3 boyutlu bir şekilde mekana yerleştiren "gerçek dünya" teknolojisi olarak adlandırılan ve kullanıcıların gerçek dünyada baktığı yerde olmayan bir nesneyi görmesine yarayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Bosphorus alanında yolculara eşlik ederek mağazalar hakkında bilgi veren ve yönlendirmeler yapan CİGA karakteri, yolcuları mağazalar arasında gezintiye çıkarmanın yanı sıra kampanya teklifleri de sunuyor.

Yolcular, İstanbul Airport uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişim sağlayabiliyor. CİGA karakteri mağazalara yaklaştığında ilgili mağaza adı "pop-up" şekilde beliriyor ve mağaza adına tıklandığında mağaza hakkındaki detaylar listeleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda geçirilen zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen İGA, AR teknolojisi sayesinde yolcularına anlaşmalı mağazaların kampanya teklifleri ve indirim kodlarını veriyor. Böylece yolcular CİGA karakteriyle mağazaları gezerken indirimlerden de yararlanma fırsatı bulabiliyor.

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'de ilk defa bir havalimanında kullanılan AR teknolojisi sayesinde yenilikçi teknolojik gelişmelerin öncüsü misyonunu üstlenirken, alışveriş deneyimine de yeni bir boyut kazandırıyor.

"Hızlı ve kolay bir alışveriş keyfi sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, AR teknolojisini kullanarak gerçekleştirilecek alışverişin İGA İstanbul Havalimanı'nın ticareti dijitalleştirmesinin ilk adımı olması bakımından son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojik altyapımız, yolcularımıza sunduğumuz hizmet ve alışverişi çeşitlendiren geniş skalamızla birlikte havalimanımızdaki ticareti geliştirmek adına yaptığımız yeni bir uygulamayı hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yolcularımız İGA İstanbul Havalimanı'ndaki dinamik kampanyaları ve indirim kodlarını artık AR teknolojisi ile takip edebilecek.

AR teknolojisi kullanılarak oluşturduğumuz bu Marketplace/Pazaryeri havalimanımızdan seyahat edecek olan yolcuların alışveriş keyfine konfor sağlamasının yanı sıra hızlı ve kolay bir alışveriş keyfi sunacak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'ndan yolcularına 'AR deneyimi ile alışveriş' hizmeti - Son Dakika


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