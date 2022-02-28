İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, dünyanın zor zamanlardan geçerken Türkiye'de 2021'de yakalanan büyüme rakamlarının büyük önemi bulunduğunu belirterek, "Ancak yıllardır sürekli artan tarımsal hasılamızın düşmesine dikkat etmeli, yeni çözümler geliştirmeliyiz. Tarımsal büyümeye odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hem siyasi hem de ekonomik açıdan büyük bir değişim yaşandığına işaret ederek, bu ortamda 2021 yılındaki yüzde 11 büyümenin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Yıllardır sürekli artan tarımsal hasılanın düşmesine dikkat etmek, yeni çözümler geliştirmek gerektiğini belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Dünya zor zamanlardan geçerken yakalanan bu büyüme rakamlarının büyük önemi var. Ancak yıllardır sürekli artan tarımsal hasılamızın düşmesine dikkat etmeli, yeni çözümler geliştirmeliyiz. Tarımsal büyümeye odaklanmalıyız

Önümüzdeki dönem için yeni senaryolar planlamamız gerekiyor. Zira sanayide yakalanan yüzde 16'lık büyüme, yeni dünya düzeninde bizim için yeterli olmayacaktır. Ana odağımız artık rakamsal değil, tarımsal büyüme olmalıdır. Küresel ticarette riskler zaman zaman artıyor. Bugün tam da böyle bir dönemdeyiz. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim savaşa dönüşmüş durumda. Savaş durumunda ekonomik yapı hızla kırılgan hale dönüşür. SWIFT sisteminden çıkarmak ve Rusya Merkez Bankası ile işlem yasağı gibi Rusya'ya karşı açıklanan yaptırımlarla beraber hem Rusya'nın hem de Rusya ile iş yapan ülkelerin ticareti büyük sekteye uğrayacak. Rusya ve Ukrayna ile ticaretimizde ise gıdanın özel bir yeri var. Un, makarna ve bisküvi ihracatımızın temel ham maddesi olan buğdayın, ithal ettiğimiz kısmının yüzde 85'ini Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Savaş nedeniyle üretimin sekteye uğraması, hububat ithalatı için yeni pazar arayışlarına yönelmek zorunda kalacağımızın göstergesi. Bu da en azından lojistik maliyetimizin artacağı anlamına geliyor."

"Tarımın yüzde 2,2 daralması hızla çözüm bulunması gereken bir sorundur"

Ali Kopuz, savaşın ilk günden itibaren buğday fiyatlarında artışa yol açtığını aktararak, savaşın sürmesi, Ukrayna ve Rusya'da üretimin düşmesi gibi risklerin, fiyatların daha da artmasına yol açabileceğine işaret etti.

Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yüzden iç pazardaki buğday arzında sıkıntı yaşanmayacağını düşünmekle beraber tarım sektörünün yüzde 2,2 daralması hızla çözüm bulunması gereken bir sorundur. Bu sorunun savaştan önce de farkında olan hükümetimiz art arda yeni tedbirler alıyordu. Tarımsal destekleri artırmak, kuraklıkla mücadele stratejileri geliştirilmesi ve teknolojik üretime ek destekler sağlanması, hep bu doğrultuda çözümlerdir. Dövizdeki belirsizlik dolayısıyla artan tarımsal girdi fiyatlarının üretime engel olmaması için yapılan çabaların süreceğine inanıyoruz. Ancak bu çabalara ek olarak uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi de kaçınılmazdır."

Tarımın önümüzdeki yıllarda öneminin artacağının artık herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Kopuz, son yaşanan gelişmelerin, bu durumu sadece kanıtladığını kaydetti.

Kopuz, "Bu yüzden tarım sektörünün geleceğini garanti altına almanın ülkenin geleceğini garanti altına almak anlamına geldiğini idrak etmemiz ve planlarımızı buna göre şekillendirmemiz dışında bir seçenek bulunmuyor." ifadesini kullandı.