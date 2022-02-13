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İstanbul'un çiçekçileri 14 Şubat'a hazırlanıyor - Son Dakika

İstanbul'un çiçekçileri 14 Şubat'a hazırlanıyor

13.02.2022 10:06
İstanbul'un çiçekçileri 14 Şubat'a hazırlanıyor

Sevgililer Günü için müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sunmak isteyen İstanbul'daki çiçekçilerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Sevgililer Günü için müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sunmak isteyen İstanbul'daki çiçekçilerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul'daki çiçekçilere mezatla ürün tedarik eden kuruluşlardan S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin İstanbul şubesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketli saatlere ev sahipliği yapıyor. Salı ve pazar dışındaki günlerde satış yapılan mezatta, özel tarihlerin olduğu haftalar daha canlı geçiyor.

Yarın için hazırlık yapan İstanbul'daki çiçekçiler, ürünlerini buradan açık artırmayla satın alıyor.

S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezadın aynı zamanda "çiçek borsası" olduğunu belirterek, üreticilerin 14 Şubat için plan yaptıklarını anlattı.

Son bir haftada kooperatif tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin koli çiçek satıldığını, bu çiçeklerin yaklaşık yüzde 40'ının gül olduğunu bildiren Yazıcı, 14 Şubat'ta sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çiçek fiyatlarının artış gösterebileceğini kaydetti.

Olası fiyat artışına rağmen çiçeğin diğer hediyelere göre daha hesaplı olabileceğini belirten Yazıcı, fiyatların belirlenmesinde arz ve talep dengesiyle birlikte başka değişkenlerin de etkili olduğunu ifade etti.

Yazıcı, "Üretici, gübre ve ilaç gibi girdilerdeki fiyat artışından etkileniyor. Satıcıyı etkileyen unsurlar da var. Mezatta 10 liraya satılan bir çiçek, dükkanda 25 lira olabiliyor. Ama bu farkın hepsi kar değil. Bunun içerisinde teslimat, paket malzemeleri, kira, işçilerin maaşı vesaire gibi giderler de var." dedi.

"Ürünün satış fiyatına en yakın fiyattan açılması önemli"

Muammer Yazıcı, açık artırmada ürünün açılış fiyatının, satılabileceği fiyata yakın olması halinde zamanın daha verimli kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Fiyat, çok alttan açıldığı zaman satış fiyatına ulaşıncaya kadar uzun bir süre geçiyor. Mesela 1.000 koli varsa bu 5 bin satış demektir. Her satışta 1 saniye uzasa 5 bin saniye oluyor. Dolayısıyla insanlar zamanlarının çoğunu burada harcamış olur. Ürünün satış fiyatına en yakın fiyattan açılması, bir an önce çiçeklerin satılıp müşterinin dükkanına dönmesini sağladığı için önemli."

Sokaktaki seyyar satıcıdan mağazacılara kadar her türlü satıcının mezada katıldığını bildiren Yazıcı, çiçekçilerin 14 Şubat Pazartesi günü mezattan taze çiçek alarak çok yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

"Çiçek, insanların duygularını beslediği için de önemli"

Sevgililer Günü denilince akla ilk gelen hediyenin gül olduğuna işaret eden Yazıcı, kır çiçekleri gibi farklı türlerin de güzel bir hediye olabileceğini ifade etti.

İnsanın bir demet çiçekle sevgisini ifade edebileceğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"30 yıl önce çiçekçilik yaptığım için kendime kızdım. Fakat yıllar geçti, hala bu işteyim ve bu sektör var olmaya devam ediyor. Çünkü çiçekçilik ekonomi için önemli bir sektör. Çiçek, insanların duygularını beslediği için de önemli. Bir çiçeği masada gördüğümüzde bile mutlu oluyoruz. Hiç çiçek alan birisinin tebessüm etmeden o çiçeği aldığını gördünüz mü? Çiçek ruha hitap ediyor."

İstanbul'un çiçekçileri 14 Şubat'a hazırlanıyor
İstanbul'un çiçekçileri 14 Şubat'a hazırlanıyor
İstanbul'un çiçekçileri 14 Şubat'a hazırlanıyor
İstanbul'un çiçekçileri 14 Şubat'a hazırlanıyor

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Sevgililer Günü, Kooperatif, İstanbul, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un çiçekçileri 14 Şubat'a hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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