İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller - Son Dakika
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Ekonomi

İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücret için "Muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" açıklaması şimdiye kadar yapılan tahminleri değiştirdi. Mevcut ve beklenen enflasyona göre asgari ücret oranları yeniden hesaplandı.

19.12.2024 09:41
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında asgari ücretin muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış göstereceğini ifade ederek, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrası asgari ücret için beklentiler yeniden hesaplanmaya başlandı. Şimşek'in açıklamaları ışığında 17.002 TL olan asgari ücretin 2025 yılı için ulaşacağı rakamlar şu şekilde olabilir:

* Mevcut enflasyona göre hesaplanması durumunda 24.992,94'ye ulaşacak.

* Yıl sonu enflasyona göre hesaplanması durumunda 24.652,9'ye ulaşacak.

3. SENARYO BEKLENEN ENFLASYON MU?

Asgari ücrette bir ihtimal de 2025 yılı rakamının beklenen enflasyona göre hesaplanması. Bu senaryoya göre 2025 yılı için Merkez Bankası'nın beklediği enflasyon devreye giriyor. MERKEZ Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada 2025 yılı için yüzde 16 ve 26, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve 18 olarak açıklamıştı. Merkez'in asgari ve azami beklentisine göre hesaplandığında 2025 yılı için asgari ücret için ortaya çıkan iki tahmin de şu şekilde:

* 2025 yılı beklenen en düşük %16'ya göre 19.722,32,

* 2025 yılı beklenen en yüksek %26'ya göre 21.422,52 olacak

Şimşek'in açıklamaları asgari ücrette 2025 yılı için beklenen en düşük oranda zam yapılması durumunda bile bunun %16'nın altında olmaması yönünde netlik kazanmasını sağladı. Ancak Şimşek'in asgari ücrete 2024 mü yoksa 2025 enflasyonuna göre mi yaplacağı konusunda bir ayrıntı vermemesi soru işaretlerine neden oldu.

İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller

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Son Dakika Ekonomi İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Remzi Üstbaş:
    verecekleri rakam maksimum 22 bin TL Mehmet Şimşek varken kimse daha yüksek rakam beklemesin kendisi yüzde 52 lik kesime bedel ödetiyor öyle tercih yapılmaz böyle yapılır diyor 14 3 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    gerçek işçinin bulunmadıgı bir toplantıda asgari ücretle çalışan insanların nasıl bir geçim saglayacagını bekliyorsunuz bakan alıyor 100 bin sendika başkanları 80 bin belki yazdıgım rakamlardan daha fazla ikiside mecazi yazdım adamlar açlık görmemiş yokluk görmemiş kalkmışlar işçinin hakkında karar veriyorlar komedi yersen 13 2 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    yazıklar olsun hala oy verip medet umanlara 9 3 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    maaş cebe girmeden gitti bile marketler zammı yapıştırmış çoktan 12 0 Yanıtla
  • Berkay Yıldırım:
    niye oturup bilgisayada oyun oynuyan memur %78 alıyo zam alıyo neyini hak ediyo %78le endüşük emekli 12500 maaş alıyo memur çok zam alsın garip emekli 12500 maaş alsın 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ülkenin hiçbaska bir işi kalmadı suriye asgari ücret bir aydır bütün kanallarda bu var hayret bi şey ya haberler 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    24.500 TL Fazla Vermez Para Var Ama Yok 8 0 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    uygunsuz reklam yanıltıcı enflasyon ibaresi ile milletin vebaline girmeyin günahtır halkın seçtikleri halka zulmetmesin gerçek enflasyon 4 kişilik bir ailenin yaşam tarzıdır gerisi hikaye 3 0 Yanıtla
  • Fatih Deniz:
    23 olacak yani 6 bin gelecék 2 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    yapın 40 bin TL yahu patronlar deli gibi para kazanıyor ödesinler işleri ne 1 0 Yanıtla
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