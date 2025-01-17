İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakamlar - Son Dakika
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Ekonomi

İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakamlar

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2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler de bayram ikramiyesi ödemelerine odaklandı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi için çeşitli zam senaryoları konuşuluyor. Bayram ikramiyesi miktarları ve ödeme tarihleri hakkında tüm bilgiler haberimizde.

17.01.2025 09:40
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Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. 2025 yılı itibarıyla 16,5 milyon emekliye yapılan yüzde 15,75'lik maaş zammının ardından, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.

İKRAMİYELER ÖZELLİKLE TABAN MAAŞ ALANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. Birkaç gündür emekli ikramiyelerine artış yapılabileceğine dair gelişmeler basına yansıyor. Uzmanlar, bayram ikramiyelerinin enflasyona göre güncellenmediğini ve paranın satın alma gücünün düştüğünü belirterek, mutlaka bir artış yapılması gerektiğini savunuyor. Özellikle taban maaş alan emeklilerin ikramiye artışına ihtiyaç duyduğunu kaydediyor.

4 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR

Ankara kulislerinde, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik çeşitli senaryolar konuşuluyor. Bazı kaynaklar, ikramiyelerin 3 bin 500 TL olabileceğini, hatta bir ihtimalle 4 bin TL'ye çıkabileceğini belirtiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, emekliler bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik beklentilerini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde hükümetin bu konuda bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakamlar

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Son Dakika Ekonomi İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Apple User:
    Bugüne kadar akpye hiç oy vermemiş birisi olarak ilk seçimde oyum akpye helali hoş olsun. Zira milletin dilinden anlıyorlar… 155 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Düşünsenize 5 bin veriyormuş, herkes şok.. :)) Şu para için bile günlerdir manşet atıyorsunuz, ruhlar fukara! 66 4 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    sadaka pazarlığı 61 4 Yanıtla
  • PRİNTFY MUSTY:
    benim için akp bitmiştir bu saaten sonra 50binde verse bu millete 14,469bintl emekli maşını veren zihniyet yok hükmündedir sizde merhamet vijdan kalmamış be yılldar boşuna sizi savunmuşum aldanmışım kandırdınız bizi hani hazreti ömerin adaleti tayip bey emekliyi gerçekten ekmeğe muhtaç hale getirdiniz yazıklar olsun size ve yanınızdakilere veselam. 52 8 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    emekliler hayatınızdan memnunmusunuz ne güzel deger görüyorsunuz iyi olur 34 7 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    bıkmadınız saçma sapan haber yapmaktan 29 3 Yanıtla
  • Tarkhan Bark:
    Senelerdir sizleri uyardık yapmayın etmeyin dedik şimdi pişmanım diyorsunuz sizin gibiler yüzünden bu hallere düştük 22 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Dilencilere sadaka 25 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bence ramazan bayramına 5.000 kurban bayramına 10.000 TL makul bir rakam olur.Ama nerdeeeeeee.... 22 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yok yok bence 10 bin olur o sizin yalanınızın taaaa 6 9 Yanıtla
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