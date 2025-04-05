İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - Son Dakika
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Ekonomi

İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Dünya ekonomileri ABD'nin ek vergi kararlarının şokunu yaşarken para piyasalarında büyük kayıplar yaşandı. Büyük dalgalanmanın yaşandığı para piyasalarında kıymetli madenler de değer kaybederken en çok kazandıran yatırım aracı euro oldu.

05.04.2025 09:50
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Para piyasaları tarihi çöküşlerinden birini yaşadı. Dalgalanma tüm dünyayı derinden etkilerken Türkiye'de de hissedildi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,01, euro/TL yüzde 1,81 artış, altının gram fiyatı ise yüzde 0,80 azalış kaydetti.

BIST 100'DE YÜZDE 2,90'LIK HAFTALIK KAYIP

BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI DA GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi. Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.

EN FAZLA EURO KAZANDIRDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 artarak 38,0140 liraya, euro yüzde 1,81 artışla 41,8720 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    Parası birikimi olan ne altın ne eyro ne dolar alsın bunlar kazandırmaz parası birikmiş parası olan hisseli hissesiz fark etmez tarla arsa alsın elindekini ucuza satmasın tarlalar çok değerlenecek özellikle sivas bölgesi yht tren geldi değeri arttı sivasın 1 0 Yanıtla
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