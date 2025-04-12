İşte rekorlar kıran altında son durum - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İşte rekorlar kıran altında son durum

Geniş Video İzle

Küresel risklerin artması altın fiyatlarına yaradı. Yaklaşık 2 haftalık durgunluk ve ardından geri çekilmenin ardından fiyatlar yeniden rekor kırdı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda gram altın kuyumcularda 4036 liradan satılıyor.

12.04.2025 08:41  Güncelleme: 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatlarında hızlı değişimler yaşandığı bir hafta geride kaldı. Son dönemde ardı ardına rekorlar kıran kıymetli maden küresel ticaret savaşlarının etkisiyle büyük bir kayıp yaşadı. Bu kayıp kısa sürerken cuma günü yeni rekorlarla adından söz ettiren altında hafta sonu kapalı piyasada kuyumcularda alım satım yapılıyor.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasındaki hareketlilik ve bu hareketliliğin neden olduğu değişikliklerin ardından kuyumcularda gram altın 3957 liradan alınırken 4036 liradan satılıyor. Has altın 3977 liradan alınırken 4024 liradan satılıyor. Yeni çeyrek altın 6484 liradan alınırken 6597 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 6456 liradan alınıp 6564 liradan satılıyor.

ESKİ VE YENİ GRAM ARASINDA 40 LİRA FARK VAR

Yeni yarım altın 12 bin 968 liradan alınırken 13 bin 189 liradan satılıyor. Eski yarım altın 12 bin 928 liradan alınırken 13 bin 129 liradan satılıyor. Yeni tam altın 25 bin 856 liradan alınırken 26 bin 238 liradan satılıyor. Eski tam altın 25 bin 657 liradan alınırken 26 bin 57 liradan satılıyor.

İşte rekorlar kıran altında son durum
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Ekonomi, Piyasa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte rekorlar kıran altında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak
23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı
Sürpriz nikah Berdan Mardini ikinci kez evlendi Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi
Fenerbahçe’nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı Fenerbahçe'nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı
Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı
Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu’na kayyum atayacaklardı Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı
Trump resmen imzaladı: Kripto dünyasında tarihi zafer Trump resmen imzaladı: Kripto dünyasında tarihi zafer
5,5 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı 5,5 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı
Kayseri’de kayıp şahıs evinde ölü bulundu Kayseri'de kayıp şahıs evinde ölü bulundu
Güvenlik görevlisi görev sırasında uyuşturucu madde içerken görüntülendi Güvenlik görevlisi görev sırasında uyuşturucu madde içerken görüntülendi

08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
08:10 Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
07:43 Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
10:49 Bütün ülke Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Altay Bayındır'ı konuşuyor
10:34 Fenerbahçe’yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı Avrupa Ligi’nde geceye damga vuran maç Fenerbahçe'yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı! Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
10:23 Din tüccarlığında gelinen son nokta Yaptığı rezilliği marifetmiş gibi kayda alıp paylaştı Din tüccarlığında gelinen son nokta! Yaptığı rezilliği marifetmiş gibi kayda alıp paylaştı
10:22 Teknoloji devinin CEO’su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 08:59:27. #7.13#
SON DAKİKA: İşte rekorlar kıran altında son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement