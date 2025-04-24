İşte rekorlar kıran altında son durum

Altın fiyatlarındaki olağanüstü artış, yatırımcıların gözünü altına çevirdi. Rekorlar kıran altın fiyatlarındaki son durum küresel ticaret savaşındaki yumuşama sinyalleriyle yatay seyre yöneldi.

ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altını düşürdü.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4099 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4051 lira, en yüksek de 4148 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4096 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3308 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3289 dolar, en yüksek de 3367 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3327 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4157 liradan alınırken 4217 liradan satılıyor.