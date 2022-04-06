istegelsin'in yeni CIO'su Özlem Topçakan oldu - Son Dakika
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istegelsin'in yeni CIO'su Özlem Topçakan oldu

06.04.2022 15:21
istegelsin'in yeni CIO'su Özlem Topçakan oldu

istegelsin'in üst düzey yönetim kadrosuna Özlem Topçakan katıldı.

istegelsin'in üst düzey yönetim kadrosuna Özlem Topçakan katıldı.

Şirket açıklamasına göre, online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren istegelsin, üst düzey yönetim kadrosuna bir ismi daha ekledi. Alanında uzman Özlem Topçakan, şirkette Bilişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) olarak görevini sürdürecek.

20 seneyi aşkın tecrübesiyle sektörün başarılı isimlerinden olan Topçakan, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine 1997-1999 yılları arasında Neptun Bilgi İşlem'de internet üzerinde uygulamalar geliştirerek başladı. Ardından bankacılık sektörüne adım atan Topçakan, 1999-2002 yılları arasında Fortis Bank'ta bankacılık uygulamaları ve iş zekası ekiplerinde teknoloji çözümleri geliştiricisi olarak çalıştı.

2002-2015 yılları arasında telekom sektöründe çalışan Topçakan, öncelikle Aria'da Kıdemli Datawarehouse Uzmanı olarak çalıştı, ardından Aria ve Aycell birleşmesi sonrasında da BI ve Datawarehouse Çözümleri Bölüm Müdürü olarak görevine devam etti. Takip eden dönemde Avea'da CRM ve Satış Geliştirme Bölüm Müdürü, Satış Çözümleri ve İş Süreci Bölüm Müdürü olarak görev aldı.

2015-2017'de Türk Telekom grubu bünyesinde Avea (mobil), Türk Telekom (sabit) ve TTnet (geniş bant) operasyonlarının birleştirilmesi sırasında ve sonrasında, Sorumlu İş Analizi Direktörü ve Gelir Yönetimi Çözümlerinden Sorumlu Birim Müdürü olarak görev yaptı.

2018 yılında Türk Telekom'dan ayrıldıktan sonra Kafein Teknoloji şirketinde Vodafone Projelerinden Sorumlu Müdür olarak çalışmalarını sürdürdü. 2018 yılından bu yana da Kron Telekom şirketinde Ürün Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Özlem Topçakan, 2022 Nisan ayı itibarıyla istegelsin CIO'su olarak atandı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Telekom, Bilgisayar, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi istegelsin'in yeni CIO'su Özlem Topçakan oldu - Son Dakika


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