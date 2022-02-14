Üye Girişi
istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti - Son Dakika

istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti

14.02.2022 13:41
istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti

istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde bugüne özel tatlı sürprizleri ile müşterilerinin karşına çıktı.

istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde bugüne özel tatlı sürprizleri ile müşterilerinin karşına çıktı.

istegelsin'den yapılan açıklamaya göre şirket, herkesin, kendisi ve ailesinin günlük yaşamını iyileştirecek en iyi ürün ve deneyime zahmetsizce ulaşabilmesi gerektiği inancı ile taze fikirlerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.

İstanbul Akasya AVM'de Sevgi Otomatı kuran istegelsin, müşterilerine daha kolay ve daha hesaplı çözümler sunmaya devam ederken tüketicilerin kalplerine de dokunma hedefiyle hareket etti.

Sevgi otomatından hediye ikram edilen ziyaretçiler, istegelsin panosu önünde eğlenceli kareler çektirerek, #gülümsetmekicinistegelsin etiketiyle sosyal medya hesaplarından gülümsemelerini tüm sevdikleri ile paylaştı.

Verilen bilgiye göre, istegelsin, online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ile her gün müşterilerine daha kolay ve daha hesaplı çözümler sunmaya devam ediyor.

Teknolojik alt yapısı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve aile ekonomisine dost indirimleri ile kullanıcılarının yüzünü güldürürken, akıllı süpermarket alışveriş deneyimini yaşatıyor.

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
11:14 Maça gölge düşüren kavga! 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:47:21. #1.13#
SON DAKİKA: istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement