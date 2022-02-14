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istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti - Son Dakika

istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti

14.02.2022 14:19
istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti

istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde bugüne özel tatlı sürprizleri ile müşterilerinin karşına çıktı.

istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde bugüne özel tatlı sürprizleri ile müşterilerinin karşına çıktı.

istegelsin'den yapılan açıklamaya göre şirket, herkesin, kendisi ve ailesinin günlük yaşamını iyileştirecek en iyi ürün ve deneyime zahmetsizce ulaşabilmesi gerektiği inancı ile taze fikirlerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.

İstanbul Akasya AVM'de Sevgi Otomatı kuran istegelsin, müşterilerine daha kolay ve daha hesaplı çözümler sunmaya devam ederken tüketicilerin kalplerine de dokunma hedefiyle hareket etti.

Sevgi otomatından hediye ikram edilen ziyaretçiler, istegelsin panosu önünde eğlenceli kareler çektirerek, #gülümsetmekicinistegelsin etiketiyle sosyal medya hesaplarından gülümsemelerini tüm sevdikleri ile paylaştı.

Verilen bilgiye göre, istegelsin, online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ile her gün müşterilerine daha kolay ve daha hesaplı çözümler sunmaya devam ediyor.

Teknolojik alt yapısı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve aile ekonomisine dost indirimleri ile kullanıcılarının yüzünü güldürürken, akıllı süpermarket alışveriş deneyimini yaşatıyor.

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Sevgililer Günü, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi istegelsin, Sevgililer Günü etkinliğinde tüketiciyi gülümsetti - Son Dakika Ekonomi


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