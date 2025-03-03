Ünlü bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin

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İsviçre'nin önde gelen yatırım bankalarından UBS, altın fiyatlarına yönelik tahminlerini güncelledi. Daha önce altın için 3 bin dolar öngörüsünde bulunan banka yaptığı son açıklamada küresel risklerin artması durumunda bu fiyatlarında 3 in 200 dolara yükselebileceğini belirtti. Ayrıca Gümüş için de yeni tahminde bulundu.

03.03.2025 15:11
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Dünyaca ünlü İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın ve ve gümüşe yönelik yeni tahminlerini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada 2025 için öngörülen rakamın korunduğu ancak buna ek olarak küresel risklerin izlenmesi gerektiği bildirildi.

Bankanın açıklamasında güvenli liman altın için 2024 yılı sonuna kadar daha önce yapılan 3 bin dolarlık tahminine ek olarak küresel risklerin artması durumunda bu fiyatların da 3 bin 200 dolara kadar yükselebileceği belirtildi. UBS tarafından yayımlanan notta, altın rallisinin devam edeceği ancak bir konsolidasyon sürecinin de yaşanabileceği belirtildi.

ASIL TAHMİN GÜMÜŞ İÇİN

UBS'in son tahmininde en dikkat çekici kısım ise gümüş ile ilgili oldu. UBS, küresel sanayi üretiminde toparlanma öngörerek gümüşün 12 ay içinde 38 dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Güncel rakamlarla altının ons fiyatı 2 bin 875 dolardan işlem görürken, gümüş ise 31,54 dolardan satılıyor.

Ünlü bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin
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İsviçre, Ekonomi, Finans, Gümüş, Dünya, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mahşerin atlısı:
    sakın almayın batarsınız sahte yükselişlere aldanmayın borsada millete iflas ettirdiler sırada altın yatırımcısı var bilginize 9 16 Yanıtla
  • mert çelik:
    boyle deyınce mıllete aldırıyorlar zaten 13 0 Yanıtla
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