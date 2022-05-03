İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı

03.05.2022 15:51
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı

İstanbul'dan 1200 turistle yola çıkan İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir Limanı'na geldi.

İstanbul'dan 1200 turistle yola çıkan İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir Limanı'na geldi.

İçinde lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan 135 bin tonluk turistik gezinti gemisinin yolcularını İzmir Limanı'nda halk oyunları ekibi ve bando karşıladı.

Turistler, çıkış işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen tur otobüsleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Kordon Boyu'ndaki birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti.

"İzmir'e hayırlı olsun"

IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, limanda gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin İstanbul'dan sonra İzmir'e uğradığını belirtti.

İstanbul Galataport'un açılmasının İzmir'deki kruvaziyer hareketliliğini de artırdığını ifade eden Öztürk, "Oldukça mutluyuz. İzmir'e hayırlı olsun. Geçtiğimiz hafta Miami'de dünyanın en büyük kruvaziyer fuarındaydık. Çok önemli görüşmeler yaptık. Bunların neticesinde kruvaziyerler artarak gelecek İzmir'e. Türkiye çok önemli bir yer. Tarihi, gastronomisi, kültürü bunların hepsinin birleştiği bir harmoni." dedi.

Kruvaziyerle gelen en yüksek turist sayısına 2 milyon 250 bin yolcunun geldiği 2013'te ulaşıldığını aktaran Öztürk, uzun aradan sonra kruvaziyer turizmin yeniden hareketlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece İzmir, Kuşadası veya İstanbul için değil güneydeki Antalya, Bodrum, kuzeydeki Trabzon gibi limanlarımızın daha aktif olarak çalışması gerektiğini ve Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki 35 milyar dolarlık turizm gelirlerini elde etmesi için bizim de çorbada bir katkımız olması gerektiğini düşünüyorum."

İzmir Ticaret Odası Danışmanı Mine Güneş Kaya da kruvaziyerleri İzmir Limanı'nda görmekten dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı

YORUMLAR
500
Otomobil alev alev yandı Otomobil alev alev yandı

Kruvaziyer, İstanbul, İtalya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 16:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement