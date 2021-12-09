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İtalya'dan Amazon'a 1,128 milyar avroluk "rekabet" cezası - Son Dakika

İtalya'dan Amazon'a 1,128 milyar avroluk "rekabet" cezası

09.12.2021 14:54
İtalya'dan Amazon'a 1,128 milyar avroluk "rekabet" cezası

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli online satış platformu Amazon'a, e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmaktan 1 milyar 128 milyon avro ceza kesti.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli online satış platformu Amazon'a, e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmaktan 1 milyar 128 milyon avro ceza kesti.

Rekabet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanmaktan Avrupa Birliği (AB) normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon avro ceza kestiği belirtildi.

Amazon ise İtalya Rekabet Kurumu'nun bu cezasına tepki gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, bu ceza "haksız ve orantısız" olarak nitelenirken cezaya itiraz edileceği kaydedildi.

İtalya Rekabet Kurumu, 23 Kasım'da ise Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle başka bir hadiseden Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a 134,5 milyon avro olmak üzere toplam 203,2 milyon avroluk para cezası vermişti.

Rekabet Kurumu, Avrupa Birliği, İtalya, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalya'dan Amazon'a 1,128 milyar avroluk 'rekabet' cezası - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İtalya'dan Amazon'a 1,128 milyar avroluk "rekabet" cezası - Son Dakika
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