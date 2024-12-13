İTO Başkanı Avdagiç\'ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi

Ekonomi

Asgari ücret zammı için resmi görüşmeler sürerken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Milyonlarca çalışan asgari ücrette yüksek zam talep ederken Advagiç, "Bizim kanaatimiz, ücretlerde 'hedeflenen enflasyon' göz önünde bulundurularak yapılacak artış; fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir" dedi.

İTO'nun aralık ayı Meclis toplantısında konuşan Advagiç, asgari ücretin üretimin asli unsuru olduğunu, dolayısıyla makul seviyede tutulmasının, çalışanlar ve işverenler için son derece önemli olduğunu söyledi.

HEDEFLENEN ENFLASYONA İŞARET ETTİ

Avdagiç, asgari ücret açıklamasına şöyle devam etti; "Bize göre asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir. İşsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar bağlı olduğu pek çok kalem bulunuyor. Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor. Bizim kanaatimiz, ücretlerde 'hedeflenen enflasyon' göz önünde bulundurularak yapılacak artış; fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir. Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektifle uyumlu hem işçi hem de işveren taraflarının yıl boyu üzerinde mutabık kalacağı bir asgari ücret artış oranı belirlenmesini önemli görüyoruz."

Bununla birlikte gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin gündemde tutulması gerektiğini, bunun hem alım gücünü artıracak hem de işveren üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini ve kayıt dışını azaltacağını kaydetti.

ASGRİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ RESMEN BAŞLADI

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı 10 Aralık'ta yapıldı. İkinci toplantı tarihi ise 16 Aralık olarak belirlendi. İlk toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada toplantıda rakam konuşulmadığını belirtildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise resmi süreç başlamadan önce yaptığı açıklamada asgari ücrette yapılacak artışta 2024'te gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığını söyledi.

ÇALIŞAN YÜKSEK ZAM TALEP EDİYOR

Merkez Bankası'nın 2025 yılı için yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21 seviyesinde bulunuyor. Patronlar 2025 enflasyon hedefiyle uyumlu bir zam beklediklerini bu nedenle zammın yüzde 25 civarında olması gerektiğini belirtiyorlar. Eğer patronların düşük zam talebi kabul edilir ve yüzde 25 zam yapılırsa mevcutta 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret 21 bin 252,50 liraya yükselecek.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücrete ilişkin taleplerini açıklamıştı. DİSK açıklamasında "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. TÜRK-İŞ tarafından yapılan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre kasım ayında yoksulluk sınırı 66 bin 976 olarak açıklandı. Bu veri üzerinden hesaplandığında DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 TL'ye işaret ediyor.