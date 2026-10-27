İTO'da 620 üyeyi belirleyecek seçim için 303 sandıkta oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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İTO'da 620 üyeyi belirleyecek seçim için 303 sandıkta oy verme işlemi başladı

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İTO\'da 620 üyeyi belirleyecek seçim için 303 sandıkta oy verme işlemi başladı
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İTO'nun 22'nci Dönem Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler bugün Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. 80 meslek komitesi için 620 üyenin belirleneceği seçimde 303 sandıkta oy kullanılacak, İTO Başkanlık seçimi ise 4 Kasım'da yapılacak.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gelecek 4 yıl görev yapacak Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler bugün gerçekleştiriliyor.

İTO'nun 22'nci Dönem Meclis ve Komite üyelerinin belirleneceği seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nin 5, 6, 7 ve 8 No'lu salonlarında gerçekleştiriliyor.

İstanbul iş dünyasının kullanacağı oylarla İTO'nun 80 meslek komitesinin 270'i Meclis Üyesi olmak üzere toplam 620 üyesi seçilecek. Oy kullanma işlemi toplam 303 sandıkta yapılacak.

İTO Başkanlık seçimi 4 Kasım'da gerçekleştirilecek

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 4 Kasım 2026 Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak.

Mazbatalarını alan Oda'nın Meclis Üyeleri, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de Oda'nın Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

Ücretsiz ring seferleri

İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde kurulan seçim alanına rahat ve kolay ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Seçim alanına gidecek ring seferleri 07.30-16.30 saatleri arasında her 15 dakikada bir gerçekleştiriliyor. Oy kullandıktan sonra dönüş için son ring seferi saat 17.30'da hareket edecek.

Metrobüsü kullanacak üyeler Yenibosna Metrobüs Durağı'nda inerek, Marmaray'ı kullanacak üyeler ise Yeşilyurt Marmaray İstasyonu'nun İstasyon Caddesi çıkışında bekleyen ring araçlarıyla seçim alanına ulaşabiliyorlar. İDO deniz otobüslerini tercih eden üyeler için de Bakırköy İskelesi'nden ring seferleri yapılacak. M1A metro hattını kullanacak üyeler ise DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'nda inerek doğrudan seçim alanına ulaşabiliyorlar.

Özel aracıyla gelecek üyeler, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) yanındaki ücretsiz otoparka araçlarını bırakarak buradan kalkan ring seferleriyle seçim alanına geçebilecek.

Kaynak: İHA
İstanbulEkonomiGüncelİtoSon Dakika

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SON DAKİKA: İTO'da 620 üyeyi belirleyecek seçim için 303 sandıkta oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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