İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 2 yeni kampüsle Balıkesir'de

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Gönen ve Bandırma'da düzenlenen tanıtım toplantılarıyla Balıkesir'e açılacak 2 yeni kampüsün müjdesini verdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, çeyrek asra yaklaşan eğitim tecrübesi, İTÜ'nün köklü geçmişinden ve yenilikçi Bilgi Üniversitesi'nden aldığı güvenle geleceğe aydınlık nesiller yetiştiren kolej, Balıkesir'de hizmet vermeye hazırlanıyor.

Düzenlenen basın toplantısına Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yöneticileri, kampüs müdürleri, kurucu ve kurucu temsilcileri ile ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Yöneticiler, toplantı sonrası Gönen ve Bandırma kampüslerini ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Açıklamada, toplantıda yaptığı konuşmasına yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Kızılbay, "2002 yılında kurulan, özgün eğitim modelleri, eğitime getirdiği yenilikçi bakış açısı ve akademik başarılarıyla kısa zamanda eğitimin Türkiye'deki lideri olan Doğa Koleji, Can Eğitim Grubu çatısı altında ülkemize değer katmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bilgi Üniversitesi ile daha da güçlenen yapımız ve eğitim anlayışımızla Balıkesirli öğrencilerimizi buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmeye Balıkesir'de devam edeceğiz"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman ise İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin yaratıcılığı ve yeniliği savunduğunu, sundukları yüksek standartlardaki eğitim ve hizmet kalitesiyle öğrencilerine, çalışanlarına ve Türkiye'ye değer katmak için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

Eryaman, "Akademik alandaki başarıları, Doğa'ya özgü geliştirilen eğitim modelleri, yabancı dil eğitimi, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerden oluşan 3S'i, alanında yetkin akademik kadrosu, özgün eğitim materyallerini oluşturması ve başarılı ölçme-değerlendirme sistemi gibi fark yaratan özelliklerin İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Balıkesirli öğrenciler, Doğa'nın fark yaratan eğitim metotları ile geleceğe en doğru şekilde hazırlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Okul öncesinden liseye kadar Doğa konsepti ile Balıkesirli öğrencilerin akademik başarısının artacağını belirten Eryaman, okullarda modern eğitim tekniklerini kullanarak yenilikleri takip eden, ufku geniş, özgüveni sağlam ve yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmeye Balıkesir'de devam edeceklerini bildirdi.

Bandırma ve Gönen kampüslerinin kurucusu Olcayto Mızrak da İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin Balıkesir'e önemli bir katma değer sağladığını aktararak, Balıkesirli öğrencilerinin başarı rüzgarlarının artık "Doğa"dan eseceğini kaydetti.

Mızrak, Balıkesir'e yaptıkları eğitim yatırımlarının devam edeceğini de bildirdi.