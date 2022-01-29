Üye Girişi
İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreni - Son Dakika

İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreni

29.01.2022 09:21
İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreni

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarına ekstra destekler vereceklerini belirterek, "Bu yeni dünyayı, bu gençler sökerler zaten. Bizim de ihtiyacımız var onlara.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarına ekstra destekler vereceklerini belirterek, "Bu yeni dünyayı, bu gençler sökerler zaten. Bizim de ihtiyacımız var onlara. On yılda biten uçak projeleri arkadaşlar iki yıllara indi, iniyor. Çünkü toplantıya gerek kalmıyor." dedi.

Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreninde yaptığı açıklamada, Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarının biraz sembolik olduğunu ama çok büyük öneminin bulunduğunu ifade etti.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetiminin (PLM) tasarımcılıkta yeni bir kavram olduğunu belirten Kotil, "Çok yeni bir dünya var. Biz bunu TUSAŞ'ta yaşıyoruz. Sıfır kilometre mühendislere bu sistemi öğretiyoruz. Bu sistem bir kültür dönüşümü. Bir şeyi elektronik ortamda A'dan Z'ye yapmak." ifadelerini kullandı.

İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarına ekstra destekler de vereceklerini dile getiren Kotil, "Bu yeni dünyayı, bu gençler sökerler zaten. Bizim de ihtiyacımız var onlara. On yılda biten uçak projeleri arkadaşlar iki yıllara indi, iniyor. Çünkü toplantıya gerek kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ardımızda 250 yıllık tecrübe ve birikim var"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da Türkiye'de, hatta bölgede, üniversite-sanayi iş birliğine en büyük önemi veren ve buradan katma değeri yüksek en fazla çıktıyı elde eden eğitim kurumu olduklarını ifade etti.

İyi yetişmiş her bir İTÜ mezununun ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin geleceğine yön vereceğinin altını çizen Koyuncu, bu öğrencilerin Türkiye'nin vizyonunu ve marka değerini üst sıralara taşıyacak işlere imza atacağını dile getirdi.

Koyuncu, "Özellikle Cumhuriyet döneminde, ülkemizin teknik anlamda gelişmesine katkı sunanlar her zaman İTÜ'lüler oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü ardımızda 250 yıllık bir tecrübe ve birikim var." diye konuştu.

Uçak ve Uzay Aracı Tasarım Laboratuvarının öncelikli amacının Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans öğrencilerine, özellikle son sınıfta aldıkları iki dönemlik üst düzey tasarım derslerinde ve yine tasarım projeleri üzerinde çalışırken, onlara tam donanımlı bir çalışma ortamı sağlamak olduğunu vurgulayan Koyuncu, "Yeni kurulan laboratuvarımızda öğrencilerimiz, en güncel mühendislik yazılımlarının yanında Boeing, Rolls-Royce, TUSAŞ gibi şirketlerde kullanılan ve Siemens yazılımı olan PLM programını tanıyıp öğrenebilecek, bu sayede mesleki hayatlarına daha donanımlı ve birikimli olarak başlamaları mümkün olacaktır." yorumunu yaptı.

"Endüstri 4.0 için yenilikçi teknolojileri en iyi şekilde kullanacak istihdam gücüne ihtiyacımız var"

Siemens Endüstriyel Yazılımlar Türkiye Direktörü Alper Başer ise bir mühendislik ve teknoloji şirketi olarak Türkiye'de daha fazla mühendis yetişmesine katkıda bulunmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Başer, Türkiye'deki mühendis sayısını artıracak olan çalışmalara destek vermeyi önemsediklerini aktararak, "Bu nedenle bu projede ülkemizi çok sayıda yetkin mühendis kazandıran İTÜ ile iş birliği yapmanın bizim için özel bir mutluluk olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye'nin teknoloji merkezi olan TUSAŞ tarafından ülkemizde önemli bir boşluğu kapanacak bir dijitalizasyon projesinde daha tercih edilmek bizler için bir gurur vesilesidir." dedi.

Bugün dünyada havacılık ve uzay alanında çok ciddi bir rekabet bulunduğunun altını çizen Başer, "Hava ve uzay araçlarının çok kısa sürelerde ve etkin bir şekilde tasarlanıp üretilmesi gerekiyor. Bunu ancak dijital teknolojilerle sağlayabiliyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Endüstri 4.0'ı ve dijitalizasyonu yalnızca yenilikçi teknolojilerle sağlayamayız. Bu teknolojileri anlayacak ve en iyi şekilde kullanacak bir istihdam gücüne de ihtiyacımız var." dedi.

YORUMLAR
500

İstanbul Teknik Üniversitesi, Havacılık, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreni - Son Dakika Ekonomi


Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları         
09:34
Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı         
09:21
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
09:28 Dolar, euro, sterlin kaç lira oldu? İşte 29 Ocak 2022 kurları
09:21 Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı
09:16 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı!
22:26 Hindistan ve Pakistan bölününce ayrı düşen kardeşler, 74 yıl sonra buluştu
08:54 Fransa'daki bir internet sitesinde binlerce Türk vatandaşının açık adresi yayında!
08:48 Yer Gaziantep, manzara yine aynı! "Ambulans gecikti" diyen hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı!
08:40 Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!
08:37 Cinsel ilişki sırasında podcast programı kaydeden çift: Diğer insanlara yardım ediyoruz!
08:27 İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! Avrupa yakasında 3.5, Anadolu yakasında 4 TL!
08:20 Ece Erken'in "ambulans neden geç geldi" isyanına, İl Sağlık Müdürlüğü yanıt verdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 09:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreni - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement